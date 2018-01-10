В Чувашии подвели итоги новогодних каникул

Первое правительственное совещание 2018 года под руководством Главы Чувашии Михаила Игнатьева прошло на позитивной волне. Подводили итоги новогодних каникул — подсчитывали количество праздничных мероприятий, их участников, спортивных соревнований, гостей республики…

Тринадцать тысяч — такое количество новогодних и рождественских мероприятий проведено в эти дни в республике, рассказал министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Константин Яковлев. Самыми необычными событиями он назвал «Новогоднее путешествие по Чувашии» с 4 тысячами участников и открытие в «Амазонии» самого большого в регионе катка. У «СЧ», правда, свой взгляд на эти мероприятия (читайте в следующем номере). Впереди также фестиваль «Рождественская звезда», который состоится 13 января. В первые январские дни, добавил министр физкультуры и спорта Сергей Шелтуков, прошла Декада спорта и здоровья.

О более «приземленном», о тепло– и водоснабжении в прошедшие праздничные дни, доложил еще один министр — строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. По словам Владимира Михайлова, в подведомственной ему сфере с начала отопительного сезона все функционирует в штатном режиме. Правда, с 30 декабря по 8 января несколько аварийных ситуаций все же было: пять — на объектах водоснабжения, одна — на объекте теплоснабжения, в Цивильске.

Председатель ГКЧС Вениамин Петров оценил прошедшие дни со своей позиции — пожаров за последние 15 суток, по его словам, было несколько меньше обычного — 31 (за аналогичный период прошлого года — 35), причем погиб один человек (в 2017 году было 6 трагедий). Травмы различной степени в праздники получили 4 человека, в том числе один ребенок. Также выступающий сделал акцент на необходимости сноса ветхих домов, жители которых переселены, — ведь в таких зданиях нередко случаются пожары. По-прежнему в зоне риска находятся и рыбаки на льду.

Спокойствие граждан в новогоднюю ночь на праздничных площадках охраняли 739 сотрудников полиции, 30 сотрудников Росгвардии, 42 народных дружинника, доложил заместитель министра внутренних дел по Чувашии Леонид Вакс. «Что по итогам драки?» — напомнил про крупную стычку, которую 2 января удалось предо-твратить в Вурнарском районе, Михаил Игнатьев (около десяти вечера сотрудники ГИБДД заметили большое скопление автомобилей в селе Калинино, на площади собралось несколько десятков человек, и назревал конфликт). Привлечены к административной ответственности 12 человек, ответил Вакс, в отношении еще 26 проводятся административные процедуры. Всего, как сообщается на сайте МВД по Чувашии, в межмуниципальный отдел МВД России «Вурнарский» было доставлено 72 человека в возрасте от 18 до 30 лет. Предварительно причиной конфликта называют ссору между двумя молодыми людьми в одном из сельских клубов.

Руководитель Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам Марина Кадилова напомнила, что, как и прежде, тарифы вырастут не в январе, а только с 1 июля. Индекс изменения размера платы за коммунальные услуги с этой даты утвержден в размере 3,9%, предельно допустимое отклонение равно 2,3%. То есть размер платы граждан по отдельным муниципальным образованиям изменится не более чем на 6,2%, объяснила Кадилова.

От первого лица

«В массовых праздничных мероприятиях принимало участие много людей, приходили целыми семьями. Это очень важно, что люди умеют культурно организовывать свой досуг», — заключил Глава Чувашии Михаил Игнатьев. Он выразил благодарность правоохранителям, спасателям, коммунальщикам, а также всем службам и ведомствам, задействованным в проведении праздничных мероприятий, и подчеркнул, что в новом 2018 году предстоит большая работа по дальнейшему повышению качества жизни населения региона.