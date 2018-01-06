В Чувашии готовятся к «Рождественской гонке»

Традиционные республиканские соревнования по лыжным гонкам «Рождественская гонка» состоятся в столице Чувашии 7 января.

Неизменно местом проведения гонки станет лыжная трасса республиканской Спортивной школы олимпийского резерва №2 (Центр олимпийской подготовки по биатлону). В соревнованиях примут участие сильнейшие лыжники республики, которые разыграют награды в трёх возрастных группах – среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок, юношей и девушек старшего (2000-2001 годов рождения) и среднего возраста (2002-2003 годов рождения).

В программе соревнования – гонка свободным стилем. В зависимости от возраста мужчины и юноши определят сильнейшего на дистанциях 15, 10 и 5 км. Женщинам и девушкам предстоит разыграть медали на дистанциях 10, 5 и 3 км.

Как сообщает пресс-служба Минспорта Чувашии, торжественное открытие «Рождественской гонки» запланировано на 10:30. Начало гонки – в 11:00. Параллельно будут разыграны медали второго этапа Кубка Чувашии по лыжным гонкам.

Мероприятия приурочены к Всероссийской декаде спорта и здоровья, которая проходит во всех регионах страны с 1 по 8 января.