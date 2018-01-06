Чебоксарцев приглашают на каток

В новогодние каникулы на базе общеобразовательных учреждений работают 14 пришкольных катков и хоккейных коробок. Все они (кроме СОШ №№ 1, 45 – по техническим причинам) залиты, обустроены и содержатся в соответствии с методическими рекомендациями. Установлен график работы, есть скамейки, школьники могут переодеться в здании учреждений и согреться горячим чаем.

Также в городе работают открытые ледовые катки на спортивных стадионах, в парках 500-летия Чебоксар и Николаева, Лакреевском лесу и самый большой каток республики – на Красной площади.

С адресами площадок активного отдыха можно ознакомиться на новогоднем сайте «ЧебМороз».