В Чебоксарах состоится Фестиваль скандинавской ходьбы

Палки в руки и вперед к здоровью! Соревнования по скандинавской ходьбе, чаепитие и хорошее настроение — такая программа ждет участников фестиваля на Московской набережной города Чебоксары 8 января 2018 года.

Этот вид спорта является безопасным, но при этом эффективным: он дает хорошую нагрузку почти на все мышцы. Ходьба с палками популярна не только у старшего поколения. Каждое утро поклонников скандинавской ходьбы разных возрастов можно встретить на набережной Волги.

На фестивале ждут всех, кто следит за своим здоровьем. Вы сможете пообщаться со специалистами, пройти свою дистанцию и просто хорошо и с пользой провести время.

Мастер-класс проведут сертифицированные инструкторы INWA: Наталия Безлюдная, Инна Киселёва, Игорь Малышев, Алла Белогорская.

Организаторами мероприятия выступают администрация города Чебоксары, Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования и Департамент развития русской ассоциации скандинавской ходьбы (RNWA) Russian Nordic walking association).

Программа:

• 10:00 Обучение технике ходьбы.

• 10:30 Регистрация участников в Сквере им. К. Иванова у белой ёлки.

• 11:00 Общая разминка.

• 11.20 Старт на дистанцию.

• 12.00 Заминка, чаепитие и подведение итогов.

Участие в фестивале — бесплатное, допуск участников производится только на основании полностью заполненных заявок на участие по утвержденной форме, заявки принимаются в электронном виде до 6 января 18:00 часов на почту: navolge21@mail.ru