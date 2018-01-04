С 3 по 6 января медицинские организации оказывают помощь населению по графику субботы

В целях оказания медицинской помощи населению Чувашии в период нерабочих праздничных и выходных дней с 1 января по 8 января 2018 года организована работа стационарной и амбулаторной служб медицинских организаций:

3, 4, 5, 6 января 2018 г. – по графику субботы, неотложная помощь с 8:00 до 14:00 с приемом вызовов до 13:00;

7 января 2018 г. – нерабочий праздничный день;

8 января 2018 г. – нерабочий праздничный день.

В праздничные дни функционируют «горячие линии» по вопросам обезболивания (8352) 49-49-96, по вопросам льготного лекарственного обеспечения (8352) 26-00-19 и доступности и качества бесплатной медицинской помощи (8352) 26-14-14.

Медицинская помощь в неотложной форме обеспечена в круглосуточном режиме в приемном покое Больницы скорой медицинской помощи, Республиканской детской клинической больницы и Городской клинической больницы № 1.

Работает детская молочная кухня и раздаточные пункты:

3 января 2018 г. – по графику работы;

4 января 2018 г. – нерабочий праздничный день;

5, 6 января 2018 г. – по графику работы;

7 января 2018 г. — нерабочий праздничный день;

8 января 2018 г. – по графику работы.