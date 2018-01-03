В Чувашии переносятся соревнования по лыжным гонкам

Республиканские соревнования по лыжным гонкам среди ветеранов и любителей и республиканские соревнования по лыжным гонкам среди спортивных семей на призы Главы Чувашской Республики, запланированные на 5, 6 января 2018 года, переносятся в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Чувашии.

Решение о переносе соревнований было принято во избежание травм участников из-за образования на снегу наледи. Турниры будут проведены позже. О сроках будет сообщено дополнительно.

Отметим, что старты по лыжным гонкам, запланированные на 7 января – республиканские соревнования «Рождественская гонка», Кубок Чувашской Республики (2-й этап), пройдут по прежнему графику. Они определят сильнейших лыжников Чувашии. Также в соревнованиях будут заявлены гости из других регионов. Ожидается участие более 150 спортсменов. Начало в 11:00.