В Ядрине открыли новую хоккейную коробку

Настоящим подарком для детей стала новая хоккейная коробка. Она расположилась возле спортивного комплекса «Присурье» в Ядрине. Хоккейная коробка с пластиковыми бортами и трибунами для зрителей построена за полгода. Объект построен на средства благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко в рамках реализации проекта развития детского хоккея «Добрый лед».

Напомним, что в этом году Ядринская детско-юношеская спортивная школа «ФСК «Присурье» участвовавла в конкурсе проектов благотворительного фонда в номинации «Команда нашего двора» и выиграла грант на сумму более 1,4 млн. рублей.

На сегодняшний день от местной спортивной школы в первенстве Чувашии участвуют три хоккейные команды «Рубин»: в старшей, средней и младшей возрастных группах. В региональном этапе детского турнира «Добрый лёд» в прошлом сезоне команда «Рубин-2005» заняла 4-е место. Достойно выступают ядринские хоккеисты и в детском хоккейном турнире «Золотая шайба».