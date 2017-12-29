В тройке лидеров Центросоюза

Постановлением президиума Совета Центросоюза Российской Федерации подведены итоги Всероссийского соревнования «За эффективное развитие отраслей деятельности» среди 76 региональных союзов потребительских обществ за третий квартал 2017 года.

Чувашпотребсоюзу присуждено второе место за развитие общей деятельности, второе место за развитие розничной торговли, третье место за развитие заготовительной деятельности, второе место за развитие общей деятельности в Приволжском федеральном округе.

Надежда Антонова

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