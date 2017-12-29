Поздравление председателя Чувашского регионального отделения Союза садоводов России

Дорогие садоводы, земляки, жители Чувашии!

В республике, пожалуй, нет ни одной семьи, которая бы не имела своего клочка земли. Садоводы — это одни из самых надежных инвесторов для нашей малой родины. Развивая садоводство, мы развиваем внутреннее потребление, получаем экологически чистые продукты для себя и на продажу.

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть Год собаки принесет вам только радость. А в чем радость садовода? Когда семена всходят дружно, рассада растет крепкой, а урожай — вкусным. Здоровья вам для воплощения всех планов и процветания вашему саду!

Председатель Чувашского регионального отделения Союза садоводов России Юрий СОКОЛОВ