Поздравление первого заместителя председателя Совета Федерации

Дорогие соотечественники!

Хакла ентешемерсем!

Сердечно поздравляю вас с Новым годом!

С юных лет мы с нетерпением ждем прихода любимого всеми праздника в наш дом, делимся с родными и друзьями замечательным настроением и душевным теплом загадываем желания и вглядываемся в такое близкое будущее. Благодаря атмосфере всеобщего оживления и веселья отступают каждодневные заботы, а главными становятся ожидание чуда и надежды на лучшее.

Пусть 2018 год будет ярким и солнечным, щедрым на радостные события и приятные сюрпризы, успешные начинания и добрые перемены. Искренне желаю вам крепкого здоровья, исполнения заветных желаний и благополучия, мира и согласия, счастья и любви!

Первый заместитель председателя

Совета Федерации Николай ФЕДОРОВ