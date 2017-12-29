Поздравление первого заместителя председателя Совета Федерации

Дорогие соотечественники!
Хакла ентешемерсем!
Сердечно поздравляю вас с Новым годом!
С юных лет мы с нетерпением ждем прихода любимого всеми праздника в наш дом, делимся с родными и друзьями замечательным настроением и душевным теплом загадываем желания и вглядываемся в такое близкое будущее. Благодаря атмосфере всеобщего оживления и веселья отступают каждодневные заботы, а главными становятся ожидание чуда и надежды на лучшее.
Пусть 2018 год будет ярким и солнечным, щедрым на радостные события и приятные сюрпризы, успешные начинания и добрые перемены. Искренне желаю вам крепкого здоровья, исполнения заветных желаний и благополучия, мира и согласия, счастья и любви!
Первый заместитель председателя
Совета Федерации Николай ФЕДОРОВ