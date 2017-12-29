Новогодние мечты должны сбываться

В преддверии новогодних праздников газовики провели благотворительную акцию. «Мира и тепла каждому дому», — таков девиз компаний «Газпром межрегионгаз Чебоксары», АО «Газпром газораспределение Чебоксары».

Вот почему в канун самых светлых и долгожданных праздников газовики не могли оставить без заботы самых маленьких жителей нашей республики. Сладкие подарки от компаний были вручены подопечным республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, а также социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних г. Чебоксары.

Разделили газовики радость и с жителями Канашского района, где в преддверии нового года после ремонта распахнул двери Новоурюмовский дом культуры. Обновили здание по проекту партии «Единая Россия» и к празднику ребята из многодетных и малообеспеченных семей района собрались в клубе на новогоднюю елку. Ну а какой же праздник без подарков?

От имени депутата Госсовета Чувашии, генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары», АО «Газпром газораспределение Чебоксары» Кияметдина Мифтахутдинова, детей поздравила Татьяна Маркелова, заместитель руководителя по общим вопросам газораспределительной организации. В выступлении она отметила, что выполняя большой объем производственных задач, газовые компании республики уделяют серьезное внимание решению социальных вопросов, в том числе благотворительности.

Газовики считают — каждому человеку, а особенно юным гражданам нашей республики, необходима любовь и поддержка взрослых. И они искренне делятся теплом своих сердец и дарят подарки, потому что убеждены — все заветные желания должны сбываться.

Елена Денисова

Власти Канашского района благодарны газовикам за поддержку.

Эти веселые новогодние праздники, организованные при поддержке«Газпром межрегионгаз Чебоксары» и АО «Газпром газораспределение Чебоксары», ребятам запомнятся надолго.