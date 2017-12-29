ФАП вам к празднику

Весь год в республике продолжалось активное строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Всего их было построено и сдано в эксплуатацию 26.

Только в декабре было открыто сразу несколько ФАПов. В начале месяца новому объекту здравоохранения сельской медицины радовались 450 человек в деревне Старые Атаи Красночетайского района.

Пожилые люди с удовольствием делились своими чувствами с приезжими журналистами: «О таком ФАПе мы могли только мечтать, раньше нужно было ехать в райцентр и тратить много времени на прием у врача, а теперь такая красота в самом центре села». Здесь удобно работать медикам: тепло, горячая вода — ни о чем заботиться, помимо здоровья сельчан, не нужно.

Таким образом, медицинская помощь в шаговой доступности становится обычным делом: первичную доврачебную помощь в республике оказывают уже 526 фельдшерских пунктов. К этому надо добавить, что и получение консультации узких специалистов на месте перестает быть острой проблемой. Работа выездных врачебных бригад прочно вошла в практику лечебных учреждений. Так, в декабре мобильная врачебная бригада отдежурила в Красных Четаях. В ее составе были кардиолог, офтальмолог, уролог, к которым раньше приходилось выезжать в ЦРБ или даже Чебоксары.

А прямо перед Новым годом ФАПы в подарок получили жители деревень Шивбоси Красноармейского, Туруново Канашского, Сугут-Торбиково Вурнарского, Тувси Цивильского и Аксарино Мариинско-Посадского районов. Кроме модульных ФАПов построен и сдан капитальный в деревне Большие Карачуры.

27 декабря в деревне Тувси Цивильского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт, к которому прикреплено около 400 жителей.