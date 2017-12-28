«СЧ» — обладатель знака отличия первой степени «Золотого фонда прессы»

«Золотой фонд прессы» — общероссийский проект, учрежденный «для награждения качественных и общественно значимых печатных СМИ, пропагандирующих высокие нравственные принципы, всемерно содействующих духовному и интеллектуальному развитию личности», в нашей стране действует с 2005 года. И эксперты из числа работников библиотечного дела, СМИ, распространения печати ежегодно относят нашу газету к числу достойных Знака «Золотой фонд прессы».

Мы поздравляем наших коллег из газеты «Грани» (Новочебоксарск), Ĕç ялавĕ (Ядрин), Цивильский вестник (Цивильск), Сентеру суле (п.Вурнары) , «Чебоксарский политехник» (Чебоксары) с достойной победой!