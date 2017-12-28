Дети из Чувашии выступили в Кремле

27 декабря талантливые дети из Чувашии выступили в составе сводного Детского хора России.

Юные хористы выступили перед Президентом России Владимиром Путиным, членами Государственного Собрания РФ с праздничной программой «Зимняя сказка». Концерт посетил Глава Чувашии, член Государственного совета Российской Федерации Михаил Игнатьев.

Мероприятие прошло в инструментальном сопровождении Симфонического оркестра Министерства обороны Российской Федерации. Дирижер — народный артист России Валерий Гергиев. В новогодней программе прозвучали всеми любимые и широко известные отечественному зрителю произведения: «С чего начинается Родина», «Зимняя сказка», «Кабы не было зимы», «Вместе весело шагать», «Пусть всегда будет солнце» и многие другие.

Как сообщает официальный портал органов власти Чувашии, всего в концерте приняли участие ребята из 78 регионов России, в том числе 8 участников хора «Соловушки» Чебоксарской детской музыкальной школы №5 им. Ф.М. Лукина и 2 юных хористов из Новочебоксарска и Комсомольского района. Художественный руководитель и дирижер концертного хора «Соловушки», заслуженный работник культуры Чувашской Республики Александра Васильева была приглашена на мероприятие в качестве хормейстера Детского хора России.

Отметим, Детский хор России — это постоянно действующий коллектив, принимающий участие в крупных государственных и международных мероприятиях. Хор состоит из 1000 талантливых детей от 9 до 14 лет из всех регионов России.

Детский хор России был создан по инициативе Всероссийского хорового общества при поддержке Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Ольги Голодец и Министерства культуры Российской Федерации.

Михаил Игнатьев отмечает значительную роль данного творческого проекта в решении задач, которые ставит Президент России Владимир Путин в патриотическом и духовно-нравственном воспитании молодого поколения.

Напомним, 24 июня 2017 года по приглашению Главы Чувашии Михаила Игнатьева в рамках празднования Дня Республики в Чебоксарах на берегу реки Волги на площадке у Монумента Матери выступил с концертом Детский хор России.

Концерт состоялся в сопровождении симфонического оркестра Чувашской Республики под руководством главного дирижера Чувашской государственной академической симфонической капеллы, народного артиста России Мориса Яклашкина.

Директор Всероссийского хорового общества Павел Пожигайло выразил признательность Главе Чувашии Михаилу Игнатьеву за приглашение выступить с концертной программой в городе Чебоксары в рамках празднования главного государственного праздника республики. «Этот день войдет в историю хорового общества и всей страны. Спасибо Вам, Михаил Васильевич, за доброе сердце и приглашение выступить в Чувашии», — было отмечено им.