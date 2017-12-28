МИХАИЛ МАМИАШВИЛИ, президент Федерации спортивной борьбы России

«В Чебоксары с огромным удовольствием приезжают сильнейшие команды мира — из Японии, Китая, Монголии, США и других стран. Город уже становится центром спортивной борьбы — европейским и мировым. Потому что здесь создана хорошая учебно-тренировочная база, которая находится в шаговой доступности от отелей. И здесь всегда очень хорошо, тепло и радушно встречают гостей. Я думаю, что в ближайшей перспективе — создание европейского центра женской борьбы. Он может быть создан в 2018 году. А это значит, что лучшие спортсмены и тренеры мира получат возможность приезжать в Чебоксары, где созданы прекрасные условия, для обмена опытом и проведения учебно-тренировочной работы».