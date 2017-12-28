Кодекс чести «АККОНДа»

Качество как гарантия успеха

Продукция Чебоксарской кондитерской фабрики «АККОНД» стала настоящим брендом Чувашии, по которой ее узнают. И тут нет преувеличения. Компания не только вносит огромный вклад в социально-экономическое развитие Чувашии. Она входит в число 199 системообразующих предприятий России. О престиже данного рейтинга можно судить по общей численности отечественных промышленных субъектов — более 300 тысяч. А среди кондитерских фабрик страны «АККОНД» в пятерке лучших.

Личность генерального директора АО «АККОНД» Валерия Иванова достаточно широко известна в Чувашии и в кондитерской отрасли. В последнем квартале уходящего года Валерий Николаевич отметил сразу две юбилейные даты. Ровно 40 лет назад он пришел на работу на фабрику и 30 лет назад стал ее руководителем. Для местной деловой среды это рекорд. Не так много в Чувашии топ-менеджеров с таким длительным стажем. Наша беседа началась, однако, не с воздаяния должного пройденному пути…

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ДОСЬЕ

ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ИВАНОВ.

Заслуженный работник пищевой индустрии России, заслуженный работник промышленности Чувашии. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой». Почетный гражданин Чувашской Республики, Почетный гражданин г. Чебоксары. Депутат Госсовета Чувашии четвертого и пятого созывов. Лауреат конкурса «Российский лидер качества». Член лондонского Королевского института обеспечения качества. Вице-президент Ассоциации кондитеров «АСКОНД», председатель Комитета «АСКОНД» по устойчивому развитию отрасли и продвижению здорового образа жизни и питания среди потребителей.

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Недавно на заседании годового Общего собрания членами Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД» был принят и подписан «Кодекс добросовестных практик». Инициатором данного документа выступил вице-президент «АСКОНД», генеральный директор АО «АККОНД» Валерий Иванов.

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— Слово «кодекс» рождает ряд непосредственных ассоциаций с понятиями кодекса чести, морального кодекса. Что предполагает Кодекс добросовестных практик кондитеров?

— В основу Кодекса добросовестных практик кондитерской отрасли заложены дополнительные технические и маркетинговые требования к кондитерской продукции. Это касается и вопросов открытого информирования потребителя о составе продукции, и прослеживаемости используемого сырья, и отношения с конкурентами, и многих других аспектов… И производители, подписавшие кодекс, обязуются вести себя ответственно, и их добровольное решение выполнять дополнительные требования является залогом качества выпускаемой продукции.

— Почему возникла необходимость в таком кодексе? Неужели на кондитерском рынке, как и на некоторых других, тоже стоит проблема контрафакта?

— Кондитерские изделия, в отличие от других продуктов питания, подделать непросто из-за сложности технологического оборудования и большого количества ингредиентов. Тем не менее «плагиатная» продукция на рынке присутствует. Во-первых, это касается кондитерских изделий со «скрытыми» составами. Именно доведение недостоверной информации до потребителей о составе продукта не только принимает черты недобросовестной конкуренции, ущемляя интересы честных производителей, но и подвергает всю отрасль потере доверия со стороны покупателей. Во-вторых, это касается продукции, сходной до степени смешения с уже известными на рынке брендами. Например, в прошлом году были привлечены к ответственности несколько компаний из других регионов за попытку подделать наши уникальные конфеты «Болетто», оригинальные конфеты «Птица дивная», вафли «Хуторок» и др.

— Но теперь благодаря Вам производители защищены от недобросовестной конкуренции, а потребители — от разного рода подвохов при покупке кондитерских изделий.

— Не сказал бы, что благодаря мне. Принятие кодекса — это не столько определенная веха моей профессиональной биографии; я бы скорее определил его как важный этап в реализации стратегической политики качества в кондитерской отрасли России.

В большинстве случаев сегодня выигрывает тот, кто честен и открыт по отношению к потребителям. Члены Ассоциации кондитеров «АСКОНД» понимают это и придерживаются кодекса. Говоря о нашем предприятии, отмечу, что мы давно указываем на этикетке всю значимую для покупателя информацию, чтобы потребитель сам совершал осознанный выбор в пользу качественного товара.

Сейчас наше присутствие на кондитерском рынке весомо. Мы входим в российский топ-5 кондитеров, потребителю наша продукция нравится, мы в тренде. На сегодня в России мы видим несколько десятков конкурентов в конфетной группе и сотни конкурентов — в мучнистой. И их становится все больше, что я считаю нормальным. Все дело в том, как выдерживать конкуренцию.

Инновации как прорыв в будущее

— В дни юбилея принято оглядываться назад, подводить итоги. Какие события Вы считаете наиболее значимыми в своей работе?

— Я начинал работать в советское время с его предсказуемым, распланированным течением дел на фабрике, которая тогда выглядела более чем скромно. Но в первой половине 1990-х годов на предприятии встал вопрос, быть или не быть. Я сделал все, чтобы сохранить фабрику и коллектив. Спасательным кругом для нас стали инвестиции в 1997-1998 годах, которые мы направили на производство жевательной карамели «Капелька» — по тому времени кондитерского ноу-хау. Благодаря этому новому продукту мы буквально вытащили предприятие.

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Продукция «АККОНДа» широко представлена по всей территории России как в фирменных магазинах фабрики, так и в региональных и федеральных сетях, таких как «Магнит», «Карусель», «Перекресток», «Пятерочка», «Ашан», «Лента», «Метро» и другие. Сладости чебоксарской фабрики поставляются также более чем в 20 стран дальнего и ближнего зарубежья.

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Освоение аграрного бизнеса — еще одно знаковое событие… Чувашия идеальна для животноводства. Тщательно взвесив все «за» и «против», мы построили в Янтиково большой молочный комплекс полного цикла, состоящий из молочнотоварной фермы «Акконд-агро» и современного молочного перерабатывающего завода «АККОНД МОЛОКО». Мы выпускаем 20 наименований продукции — от молока до мягкого сыра под брендами «От Красули» и «Гармония дня». Наше молоко также служит сырьем для собственного кондитерского производства.

В последние два года мы значительно увеличили по стране количество фирменных торговых точек дочерней компании «АККонд-торг», в числе которых наши фирменные магазины в Чувашской Республике и магазины на условиях франшизы, которые дают право предпринимателям в регионах начать свой бизнес на выгодных условиях. Обеспечивать поставки в оптимальные сроки и с соблюдением стандартов качества не только в пределах России, но и за рубеж позволяет одна из крупнейших в республике транспортных компаний «АККОНД-ТРАНС».

— То есть можно сказать, что «АККОНД» сегодня — это не только знаменитая «сладкая фабрика», но и целая империя с рядом непрофильных бизнесов?

— Да, 25 лет назад предприятие было маленьким — в масштабах отрасли, а сегодня «АККОНД» — это один из развивающихся российских холдингов в пищевой промышленности. Бизнес «заразителен» — одно тянет за собой другое. Я подхожу к созданию новых бизнесов, как уже говорил, не только с позиции коммерческой выгоды, но и для создания новых качественных товаров. У людей должно быть право выбора товаров и услуг. Каждое мое утро начинается с выбора, какое управленческое решение принять по тому или иному вопросу, какой новый продукт освоить. Ежедневно мы решаем нашу главную задачу — завоевать и укрепить доверие потребителя, прежде всего доверие к качеству нашей продукции. Без конкуренции невозможно развитие ни общества, ни экономики.

— Вам это удается, причем уже не одно десятилетие, что говорит о стабильности политики в отношении качества. Надо полагать, залог этого — высокий уровень менеджмента, Ваше длительное пребывание «у руля», что способствует соблюдению традиций с учетом модернизированного производства и инновационного подхода. А значит, свое пребывание в должности директора Вы оправдываете сполна.

— Начиная с 1994 года фабрика ни разу не снижала объемы продаж — выходит, я нахожусь на своем месте (смеется)… А если серьезно, то главное — исполнять свое дело, любое, предельно честно.

Что касается модернизации и инноваций… За последние годы в развитие нашего предприятия вложены сотни миллионов рублей, в основном в закупку и установку новых производственных линий, строительство цехов и предприятий. Все эти мероприятия позволили увеличить производственные мощности, которые на сегодняшний день составляют более 120 тысяч тонн продукции в год, и создать дополнительно более 600 рабочих мест.

В текущем году мы запустили линию пралиновых конфет, освоили выпуск более 30 новинок различных категорий, в том числе уникальные вафли с темными коржами и молочной начинкой «Бравер» и серию мини-рулетов «Рулик». Предстоит запуск новой линии оригинального печенья с начинками «Трио».

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Отличительной чертой всей линейки продукции «АККОНД» является инновационный подход к созданию продуктов и использование качественного сырья. В качестве продукции от фабрики «АККОНД» можно быть абсолютно уверенным. Компания успешно прошла ресертификационный аудит на соответствие системы безопасности пищевых продуктов требованиям международного стандарта ISO 22000:2005, который проводили независимые специалисты из международного органа по сертификации. Повторный аудит качества подтвердил, что система менеджмента качества и пищевой безопасности АО «АККОНД» соответствует требованиям международного стандарта применительно к разработке, производству и поставке кондитерских изделий.

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Социальная миссия — стабильность

— В холдинге «АККОНД» трудятся более 3000 человек, созданы рабочие места с благоприятными условиями труда для людей с ограниченными возможностями, «АККОНД» является одним из крупнейших налогоплательщиков региона. Все это — высокие показатели исполнения социальной миссии.

— В основе любого бизнеса лежит получение прибыли. Чем больше прибыль, тем больше и налоговых выплат. И мы честно исполняем свое главное социальное обязательство — ежегодные налоговые отчисления холдинга во все уровни бюджета составляют миллионы рублей. Наше предприятие, его внутренняя атмосфера благополучны, люди уверены в завтрашнем дне — это уже источник стабильности в обществе в целом. Я рад, что мы имеем возможность оказывать конкретную спонсорскую помощь социально незащищенным слоям населения: наш холдинг постоянно помогает детским домам, организует праздники для детей-сирот и инвалидов. «АККОНД» выступает одним из главных партнеров городских и республиканских праздников, спортивных мероприятий регионального, федерального или международного уровней для развития культурных ценностей семьи в воспитании подрастающего поколения и пропаганды здорового образа жизни. Хотелось бы, чтобы в республике и в стране в целом было как можно больше стабильно развивающихся предприятий, которые могли бы выполнять социальную миссию.

— Каждый человек так или иначе стремится к тому, чтобы реализовать себя сполна. Ваш пример, наверное, идеален в этом плане — Вы создали образцовое современное предприятие, достигли известности, уважения. Это ожидаемый, запланированный результат достижения цели, которую Вы поставили в начале пути и к которой всю жизнь стремитесь?

— Знаете, я не верю тем, кто говорит, будто плоды их успешной карьеры — это достигнутая вершина, которую они четко обозначили в самом начале и к которой они шли всю свою жизнь. Жизнь гораздо сложнее, и в ней просто невозможно все предугадать, просчитать, тем более в нашем постоянно меняющемся мире. Скажем, в пресловутые 1990-е годы мы не знали даже, что будет завтра.

Но мы всегда планировали свою работу, хотя и не далее ближайшего года. Причем с ростом реальным, на 15-20 процентов, не замахиваясь на недостижимое. Открывая новую линию, мы с коллегами каждый раз удивляемся, как нам удалось все это воплотить в жизнь… А на самом деле все просто: копейка к копейке — рубль, рубль к рублю — состояние. Все создавалось пошагово, от достигнутого, а не исходя из каких-то заоблачных вершин. Так же основательно мы будем идти и дальше!

— Ваше предпраздничное пожелание?

— Пользуясь случаем, хочу поздравить всех жителей и гостей республики с наступающими новогодними праздниками! Желаю, чтобы в 2018 году всем нам сопутствовала удача, а дома всегда царили любовь и понимание! Крепкого всем здоровья и неиссякаемой жизненной энергии!

На «АККОНДе» установлены более 50 современных высокотехнологичных производственных линий.

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8-12 февраля 2017 года компания «АККОНД» в 18-й раз приняла участие в Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо». Продукция фабрики «АККОНД» удостоена Гран-при на дегустационном конкурсе «Лучший продукт-2017». Компания представила на суд экспертов эксклюзивные сбивные конфеты «Птица дивная GOLD», глазированный бисквитный десерт с кремовой начинкой «Ломтишка» и конфеты-мюсли на основе натуральных злаков и фруктов «Фитси».

В начале этого же года предприятие участвовало в крупнейших в Европе и Азии выставках: 47-й кондитерской выставке ISM-2017 (Кёльн, Германия) и SIAL China-2017 (Шанхай, Китай), которые по праву считаются самыми престижными событиями глобального масштаба в сфере кондитерской промышленности.

«АККОНД» также удостоен Гран-при и двух золотых медалей Международного смотра качества кондитерских изделий «Инновации и традиции», прошедшего в рамках XI Международной конференции «Кондитерские изделия XXI века» (Москва). Медалями высокого достоинства отмечены уникальные конфеты «Птица дивная GOLD», молочно-шоколадные десерты «Суфаэль», конфеты «Леди День» и «Леди Ночь» с курагой, черносливом и кокосом. А само предприятие завоевало Гран-при за стабильное высокое качество широкого ассортимента конфет.

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