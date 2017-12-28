Дед Мороз с особенной душой

К этим ребятам новогодние волшебники приходят на дом

Каждому из нас хочется хоть немного чуда в эти дни. Но бывает так, что попасть на обычную елку становится непросто — с особенным ребенком тяжело куда-то выбраться или он боится большого скопления людей. А иногда со здоровьем все в порядке, но новогоднее представление может ощутимо ударить по кошельку мамы и папы.

У детей-инвалидов и ребят из малообеспеченных семей тоже должен быть праздник, решили чебоксарские волонтеры, и вот сразу несколько организаций взяли детей под свое крыло. В эти дни по квартирам и домам ходят самые настоящие Дед Мороз и Снегурочка с подарками.

Не первый год, уже лет пять, приходят новогодние волшебники в семьи Ленинского района столицы Чувашии. Районная молодежная благотворительная акция «Деда Мороза вызывали?» ориентируется на адреса, предоставленные ТОСами, школами, социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних города Чебоксары и реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Ребята, с удивлением увидевшие на пороге Деда Мороза с внучкой, рассказывают стихи, поют, играют…

Студенты вузов, техникумов исполняют роли главных героев новогоднего праздника не впервые — чаще всего из года в год это одни и те же добровольцы. Не в первый раз используется и схема сбора сладких сюрпризов: каждый желающий еще в ноябре мог принести их в рамках другой благотворительной акции «Шоколадный подарок». Всего Дед Мороз заглянет примерно к ста пятидесяти семьям.

Создают сказку и волонтеры социального проекта «Спасибо, что ты есть!» Начиная с осени, ребята заботятся о семьях особенных детей — проводят праздники, фотосессии, предлагают мамам сходить в театры или бассейн (а в это время сидят с их дочками-сыночками)… В преддверии Нового года студенты–волонтеры стали ходить по домам: намечено чуть больше сорока адресов. В основном гости навещают ребят с нарушениями опорно-двигательной системы, которым самим до елки не доехать.

К каждому приходится находить свой подход, рассказывает руководитель проекта Арина Максимова, некоторые дети общительные, а другие поначалу опасаются чужих, кому-то просто-напросто тяжело водить хоровод… И здесь помогает, конечно, опыт волонтеров и обучение, проведенное еще осенью психологами. «Костя и Дамиан очень обрадовались подаркам… И Дамиан даже посидел на коленках у дедушки. Мы впервые не испугались незнакомых людей, да еще и в костюмах», — рассказывает мама особенных двойняшек Марьяна. По ее мнению, секрет успеха добровольцев у ее сыновей прост — ребята работают не за зарплату, а от души, и дети это чувствуют.

«Поначалу семьи тяжело шли с нами на контакт, а сегодня они нам уже доверяют», — отмечает Арина Максимова.

И хотя проект завершается, волонтеры планируют что-нибудь придумать и в новом году продолжить работу с семьями особенных детей.

Фото от участников социального проекта «Спасибо, что ты есть!»

Большинство волонтеров в ролях Деда Мороза и Снегурочки побывали впервые, но с задачей подарить детям радость справились.