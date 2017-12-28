«СЧ» подвела итоги культурного года

Снова большая опера

Фаворитом рейтинга событий в области культуры и искусства газеты «Советская Чувашия»-2017 стал, несомненно, Чувашский театр оперы и балета. Сразу три события «великолепной культурной пятерки» этого года были организованы и наполнены творческими и душевными силами этого коллектива, а XXVII Международному оперному фестивалю имени М.Д. Михайлова вновь наши эксперты отдали самое большое количество голосов. Победителем «народного» голосования на сайте газеты также стала постановка этого театра — балет «Чиполлино».

С 2011 года газета «Советская Чувашия» проводит собственный рейтинг культурных событий. На страницах газеты в течение года появляются статьи, рецензии и обзоры о десятках спектаклей, выставок, концертов и мероприятий, находят свое отражение фестивали, инновации и культурные форумы. Именно из этих, отображенных газетой, событий наши эксперты (а это все, кто пишет о культуре или помогает нам в этом — искусствоведы, культурологи, театроведы, активные зрители) выбирают «великолепную пятерку» и лидера в этой области. В нынешнем году таких экспертов было 26. Для определения лучшего в культуре эксперты «СЧ» не собираются вместе, чтобы уговорить друг друга присудить награду тому или иному событию, а совершенно независимо выбирают каждый свою «пятерку» самых значительных и ярких в уходящем году. Так, почти по оскаровской системе события в области культуры и искусства набирают необходимые голоса.

«Великолепная пятерка» 2017 года:

XXVII Международный оперный фестиваль имени М.Д. Михайлова.

Выступление сводного Детского хора России в День республики.

Балет «Чиполлино» в Чувашском театре оперы и балета.

Выставка офортов Александра Федорова к роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» в Чувашском художественном музее.

Гала-концерт XXVII Международного оперного фестиваля имени М.Д. Михайлова.

Второе и третье места разделили два фееричных события с участием детей или сделанных для детей. Причем, хотя и приезд участников сводного Детского хора России в республику, и участие в концерте юных хористов из Чувашии — само по себе эпохальное событие, многим это выступление запомнилось еще и творческим героизмом всех участников концерта, на которых во время выступления обрушился небывалый ливень и которые при этом довели программу до торжественного финала.

В разные годы верхнюю строчку рейтинга событий в области культуры и искусства «Советской Чувашии» также занимали победа Даниила Трифонова на XIV конкурсе имени П.И. Чайковского и торжества в честь 90-летнего юбилея народной артистки СССР Веры Кузьминой. Эксперты большинством голосов признавали самыми яркими и значительными и такие события, как приобретение республикой концертного рояля Steinway, персональная выставка народного художника Чувашии, заслуженного художника России Праски Витти, посвященная его 80-летию.

Приятно, что в «пятерку» попала и чудесная, такая живая и таинственная, выставка офортов, сделанных к роману «Мастер и Маргарита» нашим земляком, художником из Санкт-Петербурга Александром Федоровым, одна из серий которой хранится и в Доме-музее Михаила Булгакова.

Интересно, что нынешнего победителя, XXVII Международный оперный фестиваль имени М.Д. Михайлова, трудно назвать лучшим в своем же ряду,?— на нем не случилось ни премьер самого театра, ни оперных спектаклей других театров, к чему меломаны уже успели привыкнуть. Но предпочтение экспертов говорит о том, что авторитет фестиваля в ряду культурных событий так высок, что мимо такого события, как Михайловский форум, уже редко кто пройдет мимо.

Это подтверждает и выход в верхние строчки рейтинга фестивального гала-концерта, ставшего яркой звездой на небосклоне концертного года. Оперный фестиваль уже был однажды на верхней строчке культурного рейтинга «СЧ»: в 2012 году, когда этот праздник музыки открывался премьерой «Аиды», а фестивальную программу украшал концерт такой оперной дивы, как Елена Заремба.

Еще в прошлом году мы решили предложить выбрать лучшее из произошедшего в области культуры кроме экспертов и всем читателям сайта. Нынче в таком голосовании участвовали те события, что уже так или иначе были отмечены нашими экспертами, то есть выставлен своеобразный шорт-лист. Который был не так чтобы короток?— разброс экспертных голосов оказался довольно большим.

Однако, как и в прошлом году, электронное голосование почти повторило экспертные оценки. Только поменялся победитель — им стал балет в постановке Данила Салимбаева и художника Валентина Федорова «Чиполлино». А в «пятерке» вместо гала-концерта появился Фестиваль французского кино на «Полигоне». Видимо, среди читателей нашего сайта немало посетителей этой творческой площадки в Чебоксарах, сторонников появления в городе все большего числа качественных культурных инноваций.

Редакция «СЧ» от души поздравляет всех победителей нашего рейтинга, каждый день, каждым произведением, начинанием, акцией доказывающих, что признание всегда приходит к талантливым, профессиональным и неравнодушным.

Фото Максима Васильева

Гости нынешнего Международного оперного фестиваля из Италии и Румынии, Греции и Канады, Китая, Казахстана и Беларуси стали для зрителей республики самым незабываемым впечатлением этого года.

Фото театра оперы и балета

Балет Карэна Хачатуряна «Чиполлино», премьера которого состоялась в октябре, осуществлен на средства гранта Минкультуры России.

Фото Максима Васильева

Юные участники огромного хора были готовы во время выступления к любым неожиданностям. Чего не скажешь о музыкантах, инструменты которых отчасти пострадали от ливня.