Хакеры из Новочебоксарска создавали вредоносные программы

Двое жителей Новочебоксарска признаны виновными в создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ.

Как было установлено региональным УФСБ, возбудившим и расследовавшим уголовное дело, хакеры (молодые люди в возрасте 28 и 30 лет) в целях получения финансовой выгоды внедрили в общей сложности на более чем 1100 средств вычислительной техники (СВТ) пользователей сети Интернет вредоносные компьютерные программы. Они были предназначены для скрытого удаленного управления «зараженной» техникой с возможностью несанкционированного копирования парольно-кодовой информации, в том числе реквизитов для осуществления электронных платежей. Данные «взломанных» СВТ злоумышленники намеревались выставить на продажу в сети Интернет, однако не успели этого сделать.

Подсудимые признали вину, суд приговорил одного из них к полутора годам ограничения свободы, а уголовное дело в отношении другого прекратил, назначив ему в качестве меры уголовно-правового характера судебный штраф в 30 тыс. рублей. Оборудование, использованное злоумышленниками, конфисковано в доход государства. Приговор суда не вступил в законную силу.