Поздравление директора филиала ПАО СК «Росгосстрах»

Дорогие друзья!

Примите сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым!

Традиционно эти светлые и долгожданные праздники наполнены хорошим настроением и самыми добрыми надеждами на лучшее.

С особым чувством я желаю каждому из вас крепкого здоровья, неиссякаемого энтузиазма, ежедневных свершений и больших побед.

Пусть в 2018 году будет больше счастливых дней рядом с надежными друзьями и коллегами, любящими близкими, рядом с компанией РОСГОССТРАХ!

Благополучия, мира и любви вам и вашим близким!

Директор филиала ПАО СК «Росгосстрах»

в Чувашской Республике-Чувашии А. Г. Пирожков