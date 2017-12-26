Канашцы с новым главой администрации

А КРАСНОАРМЕЙЦЫ ПОКА БЕЗ

Вчера новым главой администрации Канаша избран Виталий Михайлов, генеральный директор местного ЗАО «Энергия» и депутат Канашского горсобрания 6-го созыва.

Всего на пост главы администрации железнодорожной столицы республики взамен ушедшего в конце ноября в отставку Владислава Софронова претендовали 5 человек. По решению конкурсной комиссии на рассмотрение горсобрания депутатов было предложено две кандидатуры, и абсолютным большинством голосов победу одержал 41-летний директор и депутат.

Пока власть «менялась» и официально оформлялась, случился небольшой казус — на официальном сайте Канаша главой администрации города около получаса значился заместитель главы — начальник отдела ЖКХ Дмитрий Байгулов, до того исполнявший обязанности градоначальника и ни в каких конкурсах на должность не участвовавший. В администрации Канаша корреспонденту «СЧ» данный факт объяснили технической ошибкой, произошедшей во время смены фамилий.

В других районах и городах новых руководителей местных органов исполнительной и законодательной власти, скорее всего, выберут в следующем году. Уже назначена комиссия по выбору главы администрации Алатыря. Как сообщала «СЧ», на прошлой неделе занимавший этот пост Александр Герасимов подал в отставку. Первое заседание комиссии состоится 27 декабря.Тем временем в Красноармейском районе на внеочередном собрании депутатского корпуса принято решение о повторном проведении конкурса на замещение должности главы администрации района – первый не состоялся, поскольку заявление подал лишь один кандидат. Прежний глава района Сергей Молотков, напомним, досрочно сложил свои полномочия 30 ноября. А вчера ушел в отставкуглава Чебоксарского района Андрей Николаев, избранный на должность два года назад. Как сообщает газета «Таван ен», свое решение он объяснил семейными обстоятельствами.