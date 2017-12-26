Чебоксары могут стать европейским центром развития женской борьбы

Чебоксары благодаря хорошей спортивной базе, инфраструктуре и логистике в 2018 году могут стать европейским центром развития женской борьбы. Об этом заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили.

В декабре 2017 года в Чебоксарах состоялся Кубок мира по женской борьбе с участием восьми команд. С 2015 года в столице Чувашии ежегодно проводится открытый Кубок России по женской борьбе, в котором принимают участие ведущие спортсменки мира.

«В Чебоксары с огромным удовольствием приезжают сильнейшие команды мира – из Японии, Китая, Монголии, США и других стран, – сказал Мамиашвили. – Город уже становится центром спортивной борьбы – европейским и мировым. Потому что здесь создана хорошая учебно-тренировочная база, которая находится в шаговой доступности от отелей. И здесь всегда очень хорошо, тепло и радушно, встречают гостей. Я думаю, что в ближайшей перспективе – создание европейского центра женской борьбы. Он может быть создан в 2018 году».

«А это значит, что лучшие спортсмены и тренеры мира получат возможность приезжать в Чебоксары, где созданы прекрасные условия, для обмена опытом и проведения учебно-тренировочной работы», – подчеркнул собеседник агентства.