Список обманутых дольщиков в Чувашии закрыт

В канун Нового 2018 года Чувашия закрыла официальный список домов, при строительстве которых были нарушены права дольщиков: был сдан в эксплуатацию последний в этой категории дом по адресу: г. Чебоксары, пр. 9-й Пятилетки, д. 22/2 (поз.3).

130-квартирный жилой дом переменной этажности с встроено-пристроенными помещениями обслуживания сегодня готов к заселению.

Как сообщает официальный портал органов власти Чувашии, строительство этого многострадального дома было приостановлено еще в июле 2009 года в связи с банкротством его первого застройщика – ООО «Высота». Оно продолжилось лишь в 2014 году, когда к достройке приступила другая фирма – ООО «СК «Гарант». Именно ей удалось решить проблему обманутых дольщиков и дать отчаявшимся людям возможность заселиться в собственные квартиры.

Участники долевого строительства на днях получат ключи и наконец начнут долгожданный и особенно радостный для них процесс вселения на свои новые квадратные метры.

Руководство республики постоянно контролировало эту ситуацию, сотрудники Минстроя неоднократно бывали на объекте с рабочими совещаниями, встречались с обманутыми дольщиками, решали проблемы оформления документов и подключения инженерных сетей.

Отсутствие в республике официально признанных обманутых дольщиков – это отличная новость! Но, к сожалению, есть еще застройщики, которые не выполняют свои обязательства перед долевиками, и строящиеся такими фирмами дома находятся в «красной зоне». Контроль над такими объектами будет вестись постоянно – до тех пор, пока люди не получат ключи от своих квартир.