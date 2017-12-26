Сити-менеджером Канаша стал Виталий Михайлов

26 декабря завершился конкурс на замещение должности руководителя города Канаш. Главой администрации Канаша избран Виталий Михайлов. .

На пост сити-менеджера претендовали: Новиков Иван Иванович, руководитель подразделения в Чебоксарах ООО ГК «РКС», Федоров Виктор Васильевич, председатель ЧРОО по защите детей и пенсионеров «Надежда», Захаров Владислав Елизарович, заместитель главы по реализации инвестиционной политики – начальник отдела экономики администрации Канаша, Михайлов Виталий Николаевич, генеральный директор ЗАО «Энергия», Григорьев Владимир Изосимович, временно не работающий.