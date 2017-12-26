О работе медицинских учреждений Чувашии в праздники

Миздрав Чувашии сообщает о графике работы медицинских организаций в праздники

30 декабря 2017 г. – по графику субботы, неотложная помощь с 8:00 до 14:00 часов с приемом вызовов до 13:00;

31 декабря 2017 г. – выходной день;

1 января 2018 г. – нерабочий праздничный день;

2,3,4,5,6 января 2018 г. – по графику субботы, неотложная помощь с 8:00 до 14:00 часов с приемом вызовов до 13:00;

7 января 2018 г. – нерабочий праздничный день;

8 января 2018 г. – нерабочий праздничный день.

В праздничные дни также будут функционировать «горячие линии» по вопросам обезболивания (8352) 49-49-96, по вопросам льготного лекарственного обеспечения (8352) 26-00-19, а также по вопросам доступности и качества бесплатной медицинской помощи (8352) 26-14-14.

Оказание медицинской помощи в неотложной форме будет обеспечено в круглосуточном режиме в приемном покое Больницы скорой медицинской помощи, Республиканской детской клинической больницы и Городской клинической больницы № 1.

Работа детской молочной кухни и раздаточных пунктов будет организована в следующем порядке:

30, 31 декабря 2017 г. – по графику работы;

1 января 2018 г. – нерабочий праздничный день;

2, 3 января 2018 г. – по графику работы;

4 января 2018 г. – нерабочий праздничный день;

5, 6 января 2018 г. – по графику работы;

7 января 2018 г. — нерабочий праздничный день;

8 января 2018 г. – по графику работы.