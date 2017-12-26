Глава Чувашии встретился с министром труда и социальной защиты России

Состоялась рабочая встреча Министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина и Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева.

Как сообщает официальный портал органов власти Чувашии, в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся достижения индикативных показателей заработной платы работников бюджетной сферы, определенных в майских указах, ситуация на предприятиях концерна «Тракторные заводы». Особое внимание было уделено обсуждению механизмов реализации новых мер государственной демографической политики, инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным.

В беседе принял участие министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Сергей Димитриев.

Михаил Игнатьев поблагодарил Максима Топилина за поддержку Чувашии в реализации Республиканской программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Чувашской Республики. Одним из важнейших результатов реализации данной программы стало сохранение кадрового потенциала предприятий концерна «Тракторные заводы». Глава Чувашии напомнил, что в отношении заводов концерна «Тракторные заводы» выполняются договоренности со стороны Внешэкономбанка и Госкорпорации «Ростех». На выплату заработной платы работникам выделены средства в размере 162 млн рублей. В перспективе отдельное внимание будет уделено поиску новых заказов.

Глава Минтруда России Максим Топилин поблагодарил руководство республики за эффективную работу, акцентировал внимание на необходимость усиления работы в части снижения неформальной занятости населения, создания достойных условий труда, профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.