Компания «Т Плюс» восстановила режим теплоснабжения потребителей города Чебоксары

Филиалом «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс устранен дефект на подающем трубопроводе тепломагистрали диаметром 800 мм вдоль ул.Пролетарская в столице Чувашии.

25 декабря 2017 года с 20.20 компания приступила к заполнению отключенных на время проведения ремонтных работ трубопроводов сетевой водой. С 23.30 теплоснабжение восстановлено в циркуляционном режиме с нормативными параметрами.

Напомним, 25 декабря 2017 года для выполнения ремонтных работ были введены частичные ограничения в подаче теплоснабжения ряду потребителей г. Чебоксары. В частности, было приостановлено отопление потребителей 96 многоквартирных домов мкр. 6, 7, 8, 9 и 10. Горячее водоснабжение данных микрорайонов осуществлялось по обратному трубопроводу. Теплоснабжение в циркуляционном режиме потребителей мкр.11, 12, 13 было обеспечено посредством использования существующих сетей, эксплуатируемых ООО «Коммунальные технологии».

Отопление социально значимых объектов — 11 детских садов и 7 школ, попавших в зону ограничений, было организовано по обратному трубопроводу (со сливом воды).

В настоящее время тепловые сети компании функционируют в штатном режиме. Проезд автотранспорта по улице Кадыкова на перекрестке с ул.Пролетарская, приостановленный на период проведения ремонтных работ, будет возобновлен 26 декабря.

Филиал «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс приносит горожанам свои извинения за причиненные неудобства и напоминает, что в случае отсутствия тепла в жилых домах горожанам следует обращаться, в первую очередь, в организацию, осуществляющую управление домом (УК, ТСЖ).