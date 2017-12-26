В браке — 55 лет

Супруги Чугаровы Алексей Петрович и Раиса Сергеевна родились в с. Чувашские Тимяши. Всю жизнь работали в родном хозяйстве. Семейная пара вырастила шестерых детей. Все они нашли достойный жизненный путь. Они не забывают своих родителей, часто навещают. Недавно «изумрудных юбиляров» чествовали в торжественной обстановке. Их тепло поздравила начальник отдела ЗАГС администрации района Татьяна Кузьмина.

В ХОККЕЙ ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ ИБРЕСИНЦЫ

В с. Новое Чурашево состоялся турнир по хоккею на кубок главы администрации района. Всех присутствующих поздравили руководитель района Сергей Горбунов и глава Новочурашевского сельского поселения Николай Федоров. В результате упорной борьбы первое место заняла команда «Партизан-юность». Иван Улбутов стал лучшим игроком турнира, лучший вратарь — Борис Краснов. Победителей турнира наградили ценными призами.

НА ПРИЗЫ ДЕДА МОРОЗА

Турнир по вольной борьбе прошел в родной школе первого мастера спорта СССР по этой дисциплине Ореста Маркиянова (о великом спортсмене — в рубрике «ЛЮДИ», 2 стр.). За звание сильнейших боролись около 100 спортсменов из Ибресинского, Канашского и Вурнарского районов в 13 весовых категориях. Юные спортсмены показали техническую и зрелищную борьбу. Победители и призеры награждены дипломами и медалями, а также все спортсмены получили сладкие подарки от Деда Мороза. В феврале 2018 года в с. Климово пройдет республиканский турнир на призы О.А. Маркиянова.

Фото с сайта Ибресинского района