Произошло ДТП с участием автобуса Великий Устюг-Чебоксары-Казань-Пермь

ДТП с участием экскурсионного автобуса Великий Устюг-Чебоксары-Казань-Пермь произошло 24 декабря в 03.30 около села Куратово Сысольского района Республики Коми.

Известно, что в автобусе находилось 50 человек, 49 пассажиров, в том числе 12 детей. Из них 7 жителей Чувашии. Эту информацию подтвердил Минздрав Чувашии в 9 утра.

В результате аварии пострадало 12 человек, из них 1 житель Чувашии. Пострадавшие доставлены в Сысольскую Центральную районную больницу Республики Коми. Известно, что пострадавшая из Чувашии находится в состоянии средней тяжести.

Минздрав Чувашии следит за ситуацией.