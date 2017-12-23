ФОТО: В Чебоксарах открылись новые здания МВД по Чувашии

В Чебоксарах состоялось открытие новых административных зданий МВД по Чувашии
…Выстрел! Второй! Третий! Всех своих «противников» министр внутренних дел по Чувашской Республике Сергей Неяскин сразил наповал. Современный стрелковый комплекс, в котором генерал-майор показал свое мастерство, позволяет не только оценить результаты «снайпера» на глаз, но и посчитать очки при помощи компьютера, а также имитирует стрельбу в дневное и ночное время. Этот тир –одно из помещений нового здания МВД по Чувашии, современного, просторного, оснащенного мебелью и техникой.
Строго говоря, министерство получило сразу два новых корпуса. Один из них – пристрой к существующему зданию на Карла Маркса, общей площадью 5 тыс. 743 квадратных метра. Строительство его началось три года назад и обошлось в 204 млн. 328 тыс. руб. К возведению второго здания, по улице Дзержинского, 4, приступили еще в 2013-м. Стоимость строительно-монтажных работ на объекте несколько выше – 427 миллионов 615 тыс. руб., но больше здесь и площадь – 9 тыс. 376 квадратных метра.
Оба корпуса торжественно открыли 22 декабря. И теперь у стражей порядка, раньше размещавшихся сразу в нескольких зданиях, разбросанных по Чебоксарам, часто ветхих и тесных, появилась возможность работать не только в комфорте, но и в непосредственной близости друг от друга.
Сначала высоких гостей встречали в 11-этажном пристрое на улице Карла Маркса– к новоселам приехали Глава Чувашии Михаил Игнатьев, председатель Госсовета республики Валерий Филимонов, ветераны МВД… «Смирно!» — скомандовал кто-то при встрече гостей настолько неожиданно и громко, что журналисты вздрогнули от неожиданности. Оправившись, представители медиа прошлись по новому зданию с экскурсией – конечно, с высокими гостями.
Кроме 58 служебных кабинетов, где разместятся руководство министерства, штаб, несколько отделов, организационно-штатная группа и отделение информации и общественных связей, в новом здании есть большой актовый зал на 150 мест (старый вмещал не больше 80 человек). Спустя десять лет после официального открытия готов принять первых посетителей музей МВД, раньше располагавшийся в обычном жилом доме – с формой разных времен, воссозданным рабочим место начальника чувашской милиции 20-х годов Ивана Морозова, пулеметом 1913 года и историческими фотографиями.
Радует глаз большой зал оперативного управления – на множество его экранов выводятся изображения с беспилотников и тысяч камер наблюдения Чебоксар. Здесь же запросто можно устроить видеоконференцию с районами.
Любой объект строить непросто, не раз в процессе менялась проектно-сметная документация, но общими усилиями все получилось, сказал прежде, чем перерезать красную ленточку, Михаил Игнатьев. Он подчеркнул, что Президент России Владимир Путин много внимания уделяет укреплению материально-технической базы органов внутренних дел и внутренних войск, оснащению их современными образцами техники и вооружения. «Все это направлено на сохранение стабильной социально-экономической ситуации в стране, защиту законных интересов государства и обеспечение безопасности граждан», –отметил Глава Чувашии.
Кстати, вместе с возведением новостройки на улице Карла Маркса здесь отреконструировали проезд и благоустроили прилегающую территорию. Деньги на это, 21,1 млн. руб., выделили из республиканского и городского бюджетов. А на улице Дзержинского, недалеко от нового административного корпуса МВД вместе со зданием появилась новая дорога.
Внутри корпуса – так же просторно, как и в первой новостройке. Большие светлые комнаты уже ждут хозяев – в основном сотрудников криминального блока (управления уголовного розыска и по контролю за оборотом наркотиков, отряд специального назначения «Гром», отдел оперативно-розыскной информации…)
Стол, два стула, сейф, шкаф и телефон – такой необходимый минимум ожидает криминалистов в их будущих кабинетах. А вот в помещении для двух экспертов-фоноскопистов (эти люди определяют, принадлежит ли голос на аудиозаписи конкретному человеку) — интерьер более насыщенный, тут полно техники. Установлено оборудование в учебном классе – из него можно выходить на связь с педагогами вузов, готовящих кадры для полиции. Ждут стражей порядка на тренировки тренажерный зал и борцовский ковер, готовы к первой игре баскетбольные мячи, разбросанные по спортзалу.. Все для того, чтобы полицейские могли результативно работать, и были всегда в форме.
«Тут и говорить нечего, насколько сегодня все по-другому, — прокомментировал увиденное ветеран МВД, работавший в органах в 60-80-е годы, бывший начальник управления уголовного розыска МВД по Чувашии Валентин Антонов. — Изменились условия работы: и техника, и помещения. Раньше мы сидели по три-четыре человека в кабинете, стояли в очереди к пишущей машинке…»
Того же мнения, о возможностях для комфортного труда, придерживается и Глава Чувашии.«Все сделано для того, чтобы создать благоприятные условия для сотрудников полиции. Уверен, что качество их работы должно улучшиться», – подвел итог Михаил Игнатьев.
Фоторепортаж Максима Васильева
Один Ответ
Хочется оставить соображения по поводу открытия нового здания МВД РеспубликиЧувашии. УРА -ПРАЗДНИК. В 58 кабинетах даже придумали поставить дополнительно ещё по 1 стулу — для клиентов. Судя по актовому залу штат увеличен в 2 раза. Радует наличие своего музея. Интересная находка дизайнера на фото сюжетах в это 3 кресла, видимо для быстрого вынесения административных решений, ( напоминает 3 ку 30годов) . Не сказано, но видимо предусмотрен новый автопарк — этак машин на 30.Не удевительно когда 45 миллиардов выделяется на МВД и Росгвардию и только 7 миллиардов на образование и медецину — деньги куда то надо расходовать. Когда нашу Страну сравнивают с агрессивной СПАРТОЙ — администрация президента России с этим категорически не согласна. Грустная реклама 20 летней давности на Чувашском радио когда в чувашии открыли новый завод по изготовлению пива : Ты не выпил пива — Ты не пацан — Я выпил пива Я ПАЦАН. Правда грустно. Ну построили новое здание для ментов, новую колонию для малолеток, отгрохали новую зону для взрослых не радуйтесь так этому. При ежегодном уменьшении населения это не показатель чего то хорошего, скорей наоборот, это показатель роста преступности в нашей стране, это убожество 21 века. Сколько можно наступать на одни грабли. И не надо разводить руками когда в очередной раз на Россию наложат политические санкции.