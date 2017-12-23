ФОТО: В Чебоксарах открылись новые здания МВД по Чувашии

В Чебоксарах состоялось открытие новых административных зданий МВД по Чувашии

…Выстрел! Второй! Третий! Всех своих «противников» министр внутренних дел по Чувашской Республике Сергей Неяскин сразил наповал. Современный стрелковый комплекс, в котором генерал-майор показал свое мастерство, позволяет не только оценить результаты «снайпера» на глаз, но и посчитать очки при помощи компьютера, а также имитирует стрельбу в дневное и ночное время. Этот тир –одно из помещений нового здания МВД по Чувашии, современного, просторного, оснащенного мебелью и техникой.

Строго говоря, министерство получило сразу два новых корпуса. Один из них – пристрой к существующему зданию на Карла Маркса, общей площадью 5 тыс. 743 квадратных метра. Строительство его началось три года назад и обошлось в 204 млн. 328 тыс. руб. К возведению второго здания, по улице Дзержинского, 4, приступили еще в 2013-м. Стоимость строительно-монтажных работ на объекте несколько выше – 427 миллионов 615 тыс. руб., но больше здесь и площадь – 9 тыс. 376 квадратных метра.

Оба корпуса торжественно открыли 22 декабря. И теперь у стражей порядка, раньше размещавшихся сразу в нескольких зданиях, разбросанных по Чебоксарам, часто ветхих и тесных, появилась возможность работать не только в комфорте, но и в непосредственной близости друг от друга.

Сначала высоких гостей встречали в 11-этажном пристрое на улице Карла Маркса– к новоселам приехали Глава Чувашии Михаил Игнатьев, председатель Госсовета республики Валерий Филимонов, ветераны МВД… «Смирно!» — скомандовал кто-то при встрече гостей настолько неожиданно и громко, что журналисты вздрогнули от неожиданности. Оправившись, представители медиа прошлись по новому зданию с экскурсией – конечно, с высокими гостями.

Кроме 58 служебных кабинетов, где разместятся руководство министерства, штаб, несколько отделов, организационно-штатная группа и отделение информации и общественных связей, в новом здании есть большой актовый зал на 150 мест (старый вмещал не больше 80 человек). Спустя десять лет после официального открытия готов принять первых посетителей музей МВД, раньше располагавшийся в обычном жилом доме – с формой разных времен, воссозданным рабочим место начальника чувашской милиции 20-х годов Ивана Морозова, пулеметом 1913 года и историческими фотографиями.

Радует глаз большой зал оперативного управления – на множество его экранов выводятся изображения с беспилотников и тысяч камер наблюдения Чебоксар. Здесь же запросто можно устроить видеоконференцию с районами.

Любой объект строить непросто, не раз в процессе менялась проектно-сметная документация, но общими усилиями все получилось, сказал прежде, чем перерезать красную ленточку, Михаил Игнатьев. Он подчеркнул, что Президент России Владимир Путин много внимания уделяет укреплению материально-технической базы органов внутренних дел и внутренних войск, оснащению их современными образцами техники и вооружения. «Все это направлено на сохранение стабильной социально-экономической ситуации в стране, защиту законных интересов государства и обеспечение безопасности граждан», –отметил Глава Чувашии.

Кстати, вместе с возведением новостройки на улице Карла Маркса здесь отреконструировали проезд и благоустроили прилегающую территорию. Деньги на это, 21,1 млн. руб., выделили из республиканского и городского бюджетов. А на улице Дзержинского, недалеко от нового административного корпуса МВД вместе со зданием появилась новая дорога.

Внутри корпуса – так же просторно, как и в первой новостройке. Большие светлые комнаты уже ждут хозяев – в основном сотрудников криминального блока (управления уголовного розыска и по контролю за оборотом наркотиков, отряд специального назначения «Гром», отдел оперативно-розыскной информации…)

Стол, два стула, сейф, шкаф и телефон – такой необходимый минимум ожидает криминалистов в их будущих кабинетах. А вот в помещении для двух экспертов-фоноскопистов (эти люди определяют, принадлежит ли голос на аудиозаписи конкретному человеку) — интерьер более насыщенный, тут полно техники. Установлено оборудование в учебном классе – из него можно выходить на связь с педагогами вузов, готовящих кадры для полиции. Ждут стражей порядка на тренировки тренажерный зал и борцовский ковер, готовы к первой игре баскетбольные мячи, разбросанные по спортзалу.. Все для того, чтобы полицейские могли результативно работать, и были всегда в форме.

«Тут и говорить нечего, насколько сегодня все по-другому, — прокомментировал увиденное ветеран МВД, работавший в органах в 60-80-е годы, бывший начальник управления уголовного розыска МВД по Чувашии Валентин Антонов. — Изменились условия работы: и техника, и помещения. Раньше мы сидели по три-четыре человека в кабинете, стояли в очереди к пишущей машинке…»

Того же мнения, о возможностях для комфортного труда, придерживается и Глава Чувашии.«Все сделано для того, чтобы создать благоприятные условия для сотрудников полиции. Уверен, что качество их работы должно улучшиться», – подвел итог Михаил Игнатьев.

Фоторепортаж Максима Васильева