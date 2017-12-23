В столице Чувашии откроется новогодняя «Амазония»

Зимняя «Амазония» торжественно откроется 23 декабря в 15 часов.

В программе — открытие ёлки,танцевальный флешмоб, выступление фигуристов и катание на коньках под музыку DJ Grigoryev, огненное шоу, салют и дискотека.

Режим работы с 24 декабря — с 11 дня до 11 вечера.