В столице Чувашии откроется новогодняя «Амазония»

Зимняя «Амазония» торжественно откроется 23 декабря в 15 часов.
В программе — открытие ёлки,танцевальный флешмоб, выступление фигуристов и катание на коньках под музыку DJ Grigoryev, огненное шоу, салют и дискотека.
Режим работы с 24 декабря — с 11 дня до 11 вечера.
Один Ответ
СВЕРНУВШИЙСЯ ЁЖ — год 2018
Ёж крадётся тихо-тихо.
Эх, славянам будет лихо,
всем, кто на восток глядит,
гороскоп славян не чтит!
У славян ЕЖИ в почёте —
ЁЖ сегодня на учёте,
тихо год, СВОЙ, новый встретит,
каждому добром ответит —
всем, кто дорожит колючим,
добрым, мирным и не злючим.
А собака на ВОСТОКЕ
лаять будет в суматохе,
но к ежу не подойдёт —
от укола нос спасёт.
Есть колючки у ежа,
ёлка тоже хороша,
но уколют только тех,
кто задумывает грех.
Из колючек щит спасёт-
пусть планета вновь цветёт!
Не от страха ёж свернётся —
будет спать — во сне смеётся —
тишина спасёт планету —
УНИЧТОЖЬТЕ ВОЙНЫ СМЕТУ!
Серёжа Сергеев,
г.Чебоксары, 18.12.2017г.