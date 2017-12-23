В столице Чувашии откроется новогодняя «Амазония»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineОдин комментарий

Зимняя «Амазония» торжественно откроется 23 декабря в 15 часов.

В программе — открытие ёлки,танцевальный флешмоб, выступление фигуристов и катание на коньках под музыку DJ Grigoryev, огненное шоу, салют и дискотека.
Режим работы с 24 декабря — с 11 дня до 11 вечера.

Один Ответ

  1. СВЕРНУВШИЙСЯ ЁЖ — год 2018
    Ёж крадётся тихо-тихо.
    Эх, славянам будет лихо,
    всем, кто на восток глядит,
    гороскоп славян не чтит!
    У славян ЕЖИ в почёте —
    ЁЖ сегодня на учёте,
    тихо год, СВОЙ, новый встретит,
    каждому добром ответит —
    всем, кто дорожит колючим,
    добрым, мирным и не злючим.
    А собака на ВОСТОКЕ
    лаять будет в суматохе,
    но к ежу не подойдёт —
    от укола нос спасёт.
    Есть колючки у ежа,
    ёлка тоже хороша,
    но уколют только тех,
    кто задумывает грех.
    Из колючек щит спасёт-
    пусть планета вновь цветёт!
    Не от страха ёж свернётся —
    будет спать — во сне смеётся —
    тишина спасёт планету —
    УНИЧТОЖЬТЕ ВОЙНЫ СМЕТУ!
    Серёжа Сергеев,
    г.Чебоксары, 18.12.2017г.

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