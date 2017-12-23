В Чебоксарах впервые пройдет фестиваль скандинавской ходьбы

Фестиваль пройдет 8 января 2018 года на Московской набережной города Чебоксары.
Участникам обещают мастер-классы от сертифицированных инструкторов INWA, чаепитие.
Программа:
• 10:00 Обучение технике ходьбы.
• 10:30 Регистрация участников в Сквере им. К. Иванова у белой ёлки.
• 11:00 Общая разминка.
• 11.20 Старт на дистанцию.
• 12.00 Заминка, чаепитие и подведение итогов.
Участие в фестивале – бесплатное, допуск участников производится только на основании полностью заполненных заявок на участие по утвержденной форме, заявки принимаются в электронном виде до 6 января 18:00 часов на почту: navolge21@mail.ru