О чебоксарских «экспресс-бабушках» узнала вся Россия

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Социальный проект «Экспресс-бабушки» из Чебоксар стал известен в России. О нем рассказали на Общественном телевидении России в программе «Активная среда»

«Экспресс-бабушки» – проект центра социального обслуживания населения столицы Чувашии. Это единственный подобный проект в стране, который дает возможность женщинам на пенсии быть вновь востребованными и полезными. Став частью команды бабушек-волонтеров, они безвозмездно помогают семьям с маленькими детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.

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