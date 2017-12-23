О чебоксарских «экспресс-бабушках» узнала вся Россия

Социальный проект «Экспресс-бабушки» из Чебоксар стал известен в России. О нем рассказали на Общественном телевидении России в программе «Активная среда».

«Экспресс-бабушки» – проект центра социального обслуживания населения столицы Чувашии. Это единственный подобный проект в стране, который дает возможность женщинам на пенсии быть вновь востребованными и полезными. Став частью команды бабушек-волонтеров, они безвозмездно помогают семьям с маленькими детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.