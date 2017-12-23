Опуститься до «серой» зарплаты

Чтобы выжить, необязательно экономить на сотрудниках

В администрации Чебоксар Алексей Ладыков провел заседание рабочей группы по повышению устойчивости социально-экономического развития города. С одной стороны, за «стол переговоров» сели налоговики, судебные приставы и прокуроры, с другой — представители организаций, имеющих задолженность по налогам и страховым взносам, выплачивающих заработную плату ниже прожиточного уровня.

Как сообщает корреспондент «Чебоксарских новостей», первой на ковер была вызвана заместитель главного бухгалтера ОАО «Чувашпечать». На момент встречи задолженность предприятия составляла 315 тыс. рублей, хотя его представитель заверил комиссию, что все суммы уже перечислены куда надо. Таким образом, залатав одну дыру, «Чувашпечать» еще больше усугубила ситуацию с ликвидацией задолженности перед поставщиками. Так, например, перед АО «Советская Чувашия» сумма долга составляет не меньше погашенной суммы, непросто складываются отношения у «ЧП» и с другими издателями.

Но настроение изменилось, пишут «Чебоксарские новости», когда начальник инспекции Федеральной налоговой службы по городу Чебоксары Станислав Федоров поднял тему оплаты труда: «Средняя зарплата ниже прожиточного минимума!» «В киосках работают на 0,62 ставки, — отвечала заместитель главного бухгалтера. — Выручка маленькая». Члены рабочей группы обратили внимание на контраст данных по средней зарплате у предприятия, которая не достигает прожиточного уровня. Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков назвал ситуацию в ОАО «Чувашпечать» нездоровой: «Налицо все признаки неформальной занятости, необходимо провести межведомственную проверку».

Всего в ходе последнего в этом году десятого заседания комиссии были заслушаны представители шести организаций. А всего за год, напоминает Вера Фомылина, были заслушаны 61 организация и один индивидуальный предприниматель. По итогам заседаний в бюджет поступило более 16 млн рублей.

Валерий Львов

фото promdevelop.ru

«СЧ»­СПРАВКА

В Чебоксарах работает телефон доверия 30­36­36. По нему граждане могут сообщить о фактах выплаты «нелегальной» и «серой» зарплат. Прием звонков в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. Информация о недобросовестных страхователях и нелегальных выплатах доводится до прокуратуры, Федеральной налоговой службы, государственной инспекции по труду.

КСТАТИ

На днях Министерство юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики наградило ряд предприятий. С формулировкой «За оказание эффективного содействия в реализации государственной политики в сфере имущественных отношений и достигнутые показатели экономической эффективности предприятий» и в торжественной обстановке почетные грамоты были вручены АО «Чувашхлебопродукт», ГУП ЧР «Биологические очистные сооружения» Минстроя Чувашии, ГУП ЧР «Чувашский республиканский коллектор учебно-наглядных пособий» Минобразования Чувашии, КУП ЧР «Агро-Инновации». Среди отмеченных и АО «Газета «Советская Чувашия».

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http://gov.cap.ru/UserFiles/orgs/GrvId_81/kopiya_po_nalagam_na_01.02.2017.xlsx