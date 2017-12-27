ФОТО: Шайбу — в ворота

Для ребят из детских садов Чебоксар провели хоккейный мастер-класс

Как кататься на коньках, держать клюшку, вести шайбу и забивать ее в ворота — всем этим премудростям самой популярной в стране зимней спортивной игры можно было научиться во время мастер-класса в ледовом дворце «Чебоксары Арена».

На занятия по хоккею пригласили дошколят города. Тренер Игорь Михеев провел с малышами инструктаж, познакомил их с правилами игры, после чего команды детских садов № 24 и 9 учились забивать шайбу в ворота. Юных хоккеистов поддерживали с трибун маленькие болельщики, родители и воспитатели. Всем участникам тренер вручил медали и грамоты. А в ответ малыши подарили наставнику кубок, сделанный своими руками.

Фоторепортаж Максима Васильева