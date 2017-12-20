Татьяна Акимова – вторая в рейтинге Союза биатлонистов России

Союз биатлонистов России обновил рейтинг российских биатлонистов.

Женский рейтинг уверенно возглавляет представительница Санкт-Петребурга Екатерина Юрлова (578). Вторую — биатлонистка из Чувашии Татьяна Акимова (424). Удмуртская спортсменка Ульяна Кайшева (392) — третья. В зачёте Кубка России лидирует Евгения Павлова (164) из Новосибирской области.

У мужчин продолжает сохранять лидерство Антон Шипулин (715 очков), представляющий Свердловскую область. На втором месте идёт Антон Бабиков из Башкортостана (551). Замыкает тройку Александр Логинов из Тюменской области (517). Зачёт Кубка России возглавляют пермяк Сергей Клячин и югорчанин Алексей Корнев (по 156 очков).