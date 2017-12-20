20 декабря в Чувашии пройдет Единый информдень

Главные темы и ответы на вопросы

На встречах с жителями республики участники информгрупп расскажут о трех главных темах дня: избирательной кампании по выборам Президента России в 2018 году, мерах, направленных на улучшение демографической ситуации в РФ и Чувашии, а также об обеспечении пожарной безопасности в новогодние и рождественские праздники и в целом в зимний период 2017/2018 годов. Будет по традиции организован и прием граждан по личным вопросам. Часть ответов на вопросы, поступившие в ходе предыдущего информдня, мы сегодня публикуем.

Сначала заплатить

Моей маме 80 лет. Почему ей до сих пор приходят квитанции за капремонт — ведь люди такого возраста от уплаты взносов должны освобождаться?

Галина Арсентьева, г. Чебоксары

В Минстрое Чувашии напомнили: согласно закону Чувашской Республики «О социальной поддержке отдельных категорий граждан по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» (№ 14 от 8.04.2016) размер компенсации определяется в зависимости от возраста человека. Так, гражданам, достигшим возраста 70 лет, компенсируется 50% расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а гражданам, достигшим возраста 80 лет, 100% таких расходов. Вместе с тем, обратили внимание в Минстрое, 100-процентное компенсирование государством расходов по оплате взносов на капитальный ремонт не освобождает пожилых людей от обязанности ежемесячной оплаты взносов. Платить за капитальный ремонт им необходимо в полном объеме, так как согласно статье 160 Жилищного кодекса РФ компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, в том числе по оплате взноса на капитальный ремонт. Таким образом, пенсионеры, достигшие 80 лет, должны сначала оплатить взносы на капитальный ремонт в полном объеме, и только потом им будет предоставлена компенсация.

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Шлагбаум у прокуратуры

Подъездная дорога к дому № 44 по улице К. Маркса перегорожена шлагбаумом (заезд к зданию прокуратуры Чувашии). Подъехать к дому на машине невозможно. Просим установить правомерность установки шлагбаума и рассмотреть возможность строительства нового подъездного пути.

Екатерина Оплавина, г. Чебоксары

На основании таких же обращений, поступивших ранее, сообщили в администрации города Чебоксары, городское управление муниципального контроля провело выездные обследования земельных участков, занятых зданиями № 44 и 48 по улице К. Маркса. Земельный участок с кадастровым номером 21:01:020103:820, на части которого установлен шлагбаум, находится в федеральной собственности. Правом распоряжения им обладает межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Мордовия, Республике Марий Эл, Чувашской Республике и Пензенской области, данный участок передан в постоянное бессрочное пользование прокуратуре Чувашской Республики. В администрации Чебоксар также сообщили, что размещение и установка вышеуказанного шлагбаума не рассматривались и не согласовывались. Что же касается вопроса о возможности строительства нового подъездного пути к дому № 44 по улице К. Маркса, то он будет рассмотрен администрацией Ленинского района Чебоксар при формировании плана работ по благоустройству на последующие годы.

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Чей в лесу валежник?

Предусмотрено ли в законодательстве право для физических лиц вывозить или выносить валежник из лесов?

Алексей Иванов, д. Старые Атаи, Красночетайский район

В настоящее время законных оснований для заготовки валежника (неликвидной древесины) у граждан нет, сообщают в Минприроды Чувашии. Достаточно ясно свою позицию по этому вопросу изложило Федеральное агентство лесного хозяйства в письме от 25 февраля 2016 г. № ЕК-07-54/1985 «О рубке сухостойных деревьев и присвоении древесины ветровальных, буреломных деревьев». В документе, в частности, отмечено, что в соответствии со статьей 16 Лесного кодекса РФ рубками лесных насаждений признаются процессы их валки (в том числе спиливания, срубания, срезания), а также иные технологически связанные с ними процессы (включая трелевку, частичную переработку, хранение древесины в лесу). Любая рубка сухостойных деревьев без разрешительных документов подпадает под действие статьи 8.28 КоАП, а в случае причинения ущерба более 5000 рублей — под уголовную ответственность. В письме Рослесхоза также говорится, что присвоение находящейся на землях лесного фонда древесины ветровальных, буреломных деревьев без осуществления рубки указанных деревьев следует рассматривать как хищение.

Депутаты Госдумы РФ постоянно получают жалобы от людей, которых штрафуют за выкорчевывание пней, сбор сухих веток и стволов деревьев, пишет « Российская газета». Большинство россиян не готово по три месяца бегать по конторам и оформлять договоры купли-продажи древесины-сухостоя. Да еще и деньги за это платить. Люди очень надеются, что этот вопрос все-таки решится на законодательном уровне.