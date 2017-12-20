В Чебоксарах готовится «кухонный переворот»

Тайный рецепт запеканки

В детских садах всегда по-особенному вкусно пахнет. И детсад № 3 в Чебоксарах — тому подтверждением. Перед обедом возле кухни такие запахи, что невольно разыгрывается аппетит. А уж если заглянуть на саму кухню, то душа радуется: все оборудование новое, блестящее, современное.

Капитальный ремонт и замену оборудования здесь провели не так давно и впервые за 30 лет работы учреждения. Все эти годы пищеблок, конечно, поддерживали в чистоте и порядке, но техника устарела безнадежно. Поэтому, когда на реконструкцию были выделены средства из городского бюджета, это стало значимым событием. На время ремонта детей перевели в другие детские сады, но временные неудобства того стоили.

Кухня изменилась до неузнаваемости?— заменили вентиляционную систему и систему водоснабжения, поставили новые окна и двери. А также установили современные производственные столы, приобрели мясорубки, картофелечистки и жарочные шкафы. Профессиональный пароконвектомат помогает выпекать вкуснейшие запеканки и котлеты на пару.

— Благодаря современному оборудованию мы быстрее готовим блюда, — рассказала повар Надежда Макарова. — Все витамины и полезные свойства продуктов сохраняются, что очень полезно для здоровья детей.

На ремонт в кухне приходили посмотреть и родители, специально для них устроили экскурсию.

— Моя дочь очень любит запеканки, — рассказала мама четырехлетней Саши.— Наши повара всегда вкусно готовили, а сейчас, когда своими глазами видишь, в каких условиях они работают, это, конечно же, радует.

Журналистам, также приглашенным на экскурсию, дали попробовать, что в тот день было на обед у малышей. И можем подтвердить: картофельно-мясная запеканка — просто пальчики оближешь!

Детсад №3 — не единственный, где в этом году удалось провести капитальный ремонт пищеблока. Точно так же радуются переменам и в детсаду № 48. А за последние три года городской бюджет выделил более 12 млн рублей на закупку технологического оборудования в детских садах. К слову сказать, о том, что работу необходимо продолжить, говорили и депутаты горсобрания в прениях по бюджету.

Как подтвердили в управлении образования городской администрации, проект по модернизации пищеблоков детских садов уже разработан и сейчас находится на утверждении.

Фото управления образования администрации г. Чебоксары

Повара детсада № 3 не нарадуются на новую кухню. Но в Чебоксарах еще немало детсадов, чьи пищеблоки нуждаются в ремонте и новом оборудовании.