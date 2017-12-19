Стоимость проезда изменится

По «карточке» выгоднее

С 25 декабря меняется стоимость проезда в чебоксарских троллейбусах. Решение озвучили вчера в администрации Чебоксар на городской планерке.

Цена билета составит 14 рублей по безналичной системе («электронный кошелек») и 18 рублей — при оплате «живыми» деньгами. Таким образом, стоимость поездки в троллейбусах вернется к уровню 2015 года. Но по-прежнему наиболее выгодным способом оплаты остается ЕТК или приобретение единого проездного билета. «Проще говоря, если пассажир, оплачивая четырнадцатирублевый проезд, хочет подарить перевозчику еще почти треть этих денег, это его решение, его никто не заставляет. И когда администрацию города упрекают в «беспрецедентном», чуть ли не спекулятивном подъеме цены проезда до 18 рублей, это несправедливо, потому что существует безналичная цена 14 рублей — это во-первых, а во-вторых — реальная, экономически обоснованная стоимость проезда гораздо выше», — подчеркнул глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

На сегодняшний день стоимость проезда в троллейбусах в Чебоксарах считается самой низкой среди крупных городов ПФО. Добавим, оплата за проезд в автобусах остается прежней: 14 рублей по «карточке» и 18 рублей за наличные.