О коррупции с юмором

Видеоролик творческой студии «ВВС» из Чебоксар «Победим коррупцию вместе» признан лучшим в номинации «Социальный ролик» на VIII Всероссийском конкурсе социальной рекламы «Новый взгляд» по теме «Прокуратура против коррупции». Диплом победителя и новенький ноутбук из рук генерального прокурора России Юрия Чайки получил один из основателей компании, режиссер, сценарист и продюсер Илья Максимов (на снимке).

«В ролике все — от стихов до анимации — продукт чисто нашей студии. Мы делали его в сотрудничестве с прокуратурой Чувашии, в частности, нам очень помог старший помощник прокурора республики Альберт Петров, — сказал корреспонденту «Советской Чувашии» Илья Максимов. — Учитывая, что многие социальные ролики носят этакий пугающий характер, свой постарались создать в легком, непринужденном формате, с небольшой долей юмора. История в ролике — обычная ситуация, которую можно часто встретить в разных регионах России. Но если люди не будут молчать и проходить мимо подобных случаев, с такими историями можно бороться».

Отбор был очень строгий. Всего в этом году на конкурс было отправлено более 3000 видеороликов из 81 региона страны, в финал вышли 20 работ. В торжественной церемонии награждения участвовали представители Администрации Президента РФ, МИД России, правительства Москвы, Общероссийской общественной организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти».

Надо сказать, что творческая студия «ВВС» — постоянный партнер городских мероприятий. В этом году студия заняла 2-е место в чебоксарском конкурсе «Общественное признание» в номинации «Я пишу и снимаю о городе».