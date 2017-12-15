Подстава за подставой…

В Чебоксарах возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Канашского района, ставшего подставным лицом при регистрации фирмы.

По версии следствия, в нынешнем январе он за материальное вознаграждение согласился зарегистрировать на свое имя общество с ограниченной ответственностью и быть его руководителем. Но только на бумаге, а на самом деле стал подставным лицом. Затем лжеруководитель явился в налоговую службу с пакетом необходимых документов, предъявив свой паспорт, для государственной регистрации юридического лица. В результате эта фирма была включена в Единый государственный реестр юридических лиц и поставлена на налоговый учет. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СКР по Чувашии сообщает, что это уже второе уголовное дело, возбужденное в этом году по факту выявления подставного лица. Ранее аналогичное дело возбуждено в отношении 25-летнего жителя Чебоксар, которое сейчас также расследуется.

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Подставному лицу грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей или обязательные работы на срок от 180 до 240 часов либо исправительные до 2 лет.