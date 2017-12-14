Правительство направит 1,4 млрд рублей на компенсацию ущерба пострадавшим от ЧС сельхозпроизводителям

14 декабря Министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев выступил на заседании Правительства России, которое провел Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Александр Ткачев представил проект распоряжения Правительства Российской Федерации о распределении средств федерального бюджета на компенсацию пострадавшим от чрезвычайных ситуаций сельхозпроизводителям 18 регионов: республик Башкортостан, Бурятия, Ингушетия, Крым, Мордовия, Саха (Якутия) и Тыва, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Кировской, Курской, Новгородской, Тюменской и Челябинской областей, Забайкальского и Приморского краев, а также Чувашской Республики.

«В результате чрезвычайной ситуации произошла гибель сельхозкультур на общей площади порядка 347,5 тыс. га. Общий объем компенсации составит 1,4 млрд рублей, что позволит возместить ущерб пострадавшим сельхозпроизводителям 18 регионов России», – сообщил Министр.

Соответствующий проект распоряжения Правительства РФ был подготовлен Минсельхозом России.

Также на заседании Александр Ткачев представил проект распоряжения Правительства Российской Федерации, которым предлагается выделить в текущем году 1,2 млрд рублей из резервного фонда на финансовое обеспечение выполнения государственного задания вузами, подведомственными Минсельхозу России.

«Выделение дополнительных средств позволит сохранить финансирование аграрных вузов на уровне 2016 года и выполнить поручения Правительства по повышению в 2017 году заработной платы профессорско-преподавательского состава», – сообщил Министр.

Глава Минсельхоза России напомнил, что первоначально в этом году финансирование аграрных вузов по аналогии с другими узкоотраслевыми вузами было сокращено на 1,2 млрд рублей до 13,3 млрд рублей.

Соответствующий проект распоряжения Правительства РФ был подготовлен Минсельхозом России.

Источник: Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики