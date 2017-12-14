Перечень основных направлений стратегического развития Чувашской Республики в 2018 году дополнит раздел «Цифровая экономика»

14 декабря Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев провел совместное заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам и Совета по улучшению инвестиционного климата.

Руководитель региона отметил, что в настоящее время ведется работа над разработкой Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года. Он подчеркнул, что стратегическое позиционирование Чувашской Республики в долгосрочной перспективе, и реализация приоритетных стратегических проектов и программ основаны, прежде всего, на интересах и потребностях наших жителей. «Именно создание условий для развития человека и его комфортной жизни являются основой процветания Чувашии», – заметил он.

Михаил Игнатьев обратил внимание, что в Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Правительству выработать системные подходы к наращиванию кадровых, интеллектуальных, технологических возможностей в области так называемой цифровой экономики. Глава Чувашии предложил включить данное направление в перечень основных направлений стратегического развития Чувашской Республики до 2018 года и на период до 2025 года.

При этом он акцентировал, что цифровые технологии сегодня активно входят в самые разные отрасли народного хозяйства и позволяют принимать эффективные управленческие решения, развивать экономику. В частности, был приведен пример с открытием в Чебоксарах нового распределительного устройства филиала ПАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго», которая благодаря автоматизированной информационно-измерительной системе коммерческого учета электрической энергии дает возможность в режиме on-line контролировать перетоки мощностей, уровни напряжения и нагрузки по питающим линиям электропередачи и отпуск электрической энергии потребителям в распределительных сетях.

Руководитель региона также отметил, что повышению конкурентоспособности экономики будет способствовать и работа Межрегионального центра компетенций, на создание которого было направлено почти 600 млн рублей. По его словам, специалисты, которые будут совершенствовать свои профессиональные знания и навыки на базе центра, смогут не только самореализоваться на рынке труда, но и внесут значительный вклад в развитие экономики региона.

В завершение выступления он отметил, что для достижения поставленных целей также важна консолидация усилий государственных органов власти, органов местного самоуправления, бизнес-сообщества и гражданского общества.

Паспорт приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости» представил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин. Срок реализации приоритетной программы: 2018–2025 годы.

Целями приоритетной программы являются повышение производительности труда, создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест, совершенствование формирования кадрового потенциала.

Для достижения этих целей планируется путем разработки и реализации комплексных планов по повышению производительности труда и модернизации производства не менее чем на 50 предприятиях Чувашской Республики, принимающих участие в реализации приоритетной программы, в том числе финансируемых за счет средств бюджета приоритетной программы – не менее чем на 10 предприятиях;

Основным индикатором программы станет прирост производительности труда на предприятиях-участниках приоритетной программы, который должен составить не менее 5% по итогам первого года реализации приоритетной программы, не менее 10% – по итогам второго года, не менее 30% – по итогам восьмого года, по сравнению с базовым значением.

Мероприятия приоритетной программы планируется осуществлять в рамках государственной программы Чувашской Республики «Развитие промышленности и инновационная экономика». Общий объем финансирования приоритетной программы составит 5 млрд 230,4 млн рублей.

Министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Викторов вынес на обсуждение паспорт приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» по основному направлению стратегического развития Чувашской Республики «Здравоохранение».

Владимир Викторов сообщил, что в 2018 году Чувашская Республика вошла в перечень 10 субъектов Российской Федерации, определенных для участия в реализации приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», утвержденный протоколом заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Основная задача проекта – оценка несовершенств в работе системы здравоохранения, выявление факторов, мешающих эффективной работе медицинских работников.

«Новая модель медицинской организации» – это пациентоориентированная медицинская организация, отличительными признаками которой являются доброжелательное отношение к пациенту, отсутствие очередей за счет правильной организации рабочих процессов персонала, с акцентом на профилактические мероприятия в первичном звене здравоохранения, отметил министр.

В результате реализации проекта планируется перераспределить нагрузки между врачом и средним медицинским персоналом, оптимизировать логистику движения пациентов с разделением потоков на больных и здоровых, реализовать переход на электронный документооборот, сократив при этом количество документации на бумажной основе, автоматизированно проводить мониторинг доступности первичной медико-санитарной помощи, а именно соответствие фактических сроков ожидания оказания медицинской помощи и установленных сроков в соответствии с Программой государственных гарантий.

В 2018 году в качестве «пилотных» медицинских организаций, в которых будет реализован проект «Новая модель медицинской организации», определены 10 поликлиник (5 – взрослых и 5 – детских) в городах Чебоксары и Новочебоксарск.

С 2020 года предусмотрено планомерное тиражирование «Новой модели медицинской организации» на другие медицинские организации со стопроцентным охватом проектом к концу 2022 году всех поликлиник республики.

Глава Чувашии обратил внимание, что важнейшим условием повышения удовлетворенности пациентов является человеческие отношения между пациентом и врачом.

Профильные министры также проинформировали о вносимых изменениях в паспорта приоритетных проектов по основным направлениям стратегического развития Чувашской Республики «Здравоохранение», «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «ЖКХ и городская среда» в соответствии с изменениями в Законе Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Президент Союза «Торгово-промышленная палата Чувашской Республики» Игорь Кустарин выступил по теме правоприменения налоговых новаций, которые затрагивают интересы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и для реализации которых регионы должны принять законы.

Новые механизмы касаются возможности представления инвестиционного налогового вычета в размере 3% ставки налога на прибыль организаций, зачисляемого в республиканский бюджет Чувашской Республики, а также установления ставки налога на имущество организаций на движимое имущество на 2019–2020 годы в размере 1,1%, в отношении имущества, с даты выпуска которого прошло не более 3 лет, а также инновационного высокоэффективного движимого имущества.

Михаил Игнатьев поручил Минэкономразвития Чувашии, Минфину Чувашии совместно с УФНС по Чувашской Республике и бизнес-сообществом провести соответствующие расчеты с оценкой выпадающих доходов республиканского бюджета при предоставлении налоговых преференций.

В рамках совещания обсуждены планы работы совещательных органов на предстоящий год. Поступило предложение дополнить перечень основных направлений стратегического развития приоритетным проектом по расширению использования системы безналичных расчетов в целях снижения уровня теневой экономики.

Михаил Игнатьев заключил, что в течение 2018 года все руководители министерств, ответственных за реализацию основных направлений стратегического развития Чувашской Республики, будут заслушиваться с отчетами по достижению контрольных показателей эффективности реализации приоритетных проектов.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики