Президент России Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию

14 декабря в 12:00 началась большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина.

В 13-й раз глава государства ответит на вопросы журналистов о самых важных событиях в России и за ее пределами, даст оценку проделанной работе и поделится планами на будущее.

В прямом эфире пресс-конференцию показывают «Первый канал», «Россия 1» и «Россия 24». Диалог Президента России с представителями СМИ также транслируют радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России». Сурдоперевод осуществляется в прямом эфире телеканала «Общественное телевидение России» (ОТР), а также на сайте ОТР.

В пресс-конференции принимают участие журналисты Национальной телерадиокомпании Чувашии, газет «Советская Чувашия», «Грани».

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики