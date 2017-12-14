На прием и лично, и через Интернет

Рассказать о насущных проблемах люди могли в режиме аудио- и видеосвязи

1663 жителя республики пришли со своими вопросами к представителям органов власти в общероссийский день приема граждан. В прошлом году их было 1587.

Напомним, общероссийский день приема проводится ежегодно в День Конституции РФ в соответствии с поручением Президента Владимира Путина. Как сообщают в пресс-службе Администрации Главы Чувашии, в министерствах и иных органах исполнительной власти республики, а также в муниципальных районах и городских округах прием граждан вели 374 сотрудника. Причем задать вопрос, рассказать о наболевшем люди могли не только при личном общении: 83 обращения в день приема поступило в режиме аудио- и видеосвязи. Было также принято 62 письменных обращения.

Больше всего жителей Чувашии — 1421 — отправились на прием в органы местного самоуправления. В том числе в Чебоксарах 12 декабря к представителям муниципальной власти обратились 138 горожан.

Как сообщают в пресс-службе администрации города, людей волновали вопросы, связанные с переселением из аварийного жилья, благоустройством территорий, организацией движения транспорта и автопарковками, предоставлением земельных участков, качеством работы управляющих компаний и другие насущные проблемы.