12 месяцев вместе с Морозко

Новый мюзикл в зимние каникулы

В Чувашском театре оперы и балета репетируют новый мюзикл. Детский. И, конечно, к Новому году. Совсем скоро там состоится премьера музыкальной истории «Двенадцать месяцев».

Как сообщают в театре, эти «Двенадцать месяцев» сделаны вовсе не по сказке С. Маршака, а по мотивам народной словацкой. Потому персонажи и повороты сюжета немного иные. Героями здесь красавица Марушка и лесоруб Янко, влюбленные друг в друга. Красавицу в зимний лес за фиалками отправляет Мачеха. А выполнить ее приказ помогает Морозко. Но и это еще не все. Фиалки, оказывается, понадобились Мачехе для приворотного зелья, чтобы околдовать Янко и женить его на своей дочери. И здесь уже начинаются настоящие приключения.

Над постановкой работают режиссер Анатолий Ильин и главный художник Русского драматического театра Владимир Шведов, музыкальный руководитель – худрук Чувашского театра оперы и балета Сергей Кисс. Детям и их родителям обещают запоминающиеся костюмы и декорации, изобилие спецэффектов и завораживающих фокусов, россыпь ярких музыкальных номеров и остроумных диалогов, а также шумное празднество у новогодней елки.

Мюзикл композитора Владимира Баскина и поэта Сергея Маковского уже с успехом идет в Минске и Донецке, Сыктывкаре и Оренбурге, Иркутске и Ростове, Иванове и Саранске, Йошкар-Оле и во многих других городах.