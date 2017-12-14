В Чебоксарах появится памятный знак в честь Николая Терентьева

Посвятили народному писателю

Завтра в Чебоксарах состоится открытие мемориальной доски в память о писателе Николае Терентьеве. Памятный знак будет располагаться по адресу: проспект Ленина, 24, где Николай Терентьевич жил с 1971 по 2011 год.

Народный писатель Чувашии родился в деревне Кошноруй Канашского района. Он много учился, сначала в чувашской студии при ГИТИСе имени А.В. Луначарского, затем в Чувашском педагогическом институте имени И.Я. Яковлева и на Высших литературных курсах при Литературном институте имени А.М. Горького. Многие годы работал актером, был заведующим литературной частью в Чувашском академическом драматическом театре имени К. В. Иванова. Но большую часть своей жизни посвятил драматургии. Им написано свыше 50 пьес и сценариев. И практически все пьесы поставлены в театрах республики. А «Сибирская дивизия» прошла на сценах более 10 театров страны, в том числе в Чувашском театре юного зрителя имени М. Сеспеля, не сходя с подмостков многие годы. Он также автор переводов на чувашский язык русской классической и современной драматургии: Александра Островского, Алексея Арбузова, Анатолия Софронова, Самуила Маршака.