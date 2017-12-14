Школы подружились

ЯДРИН.

Две школы — чувашскую и белорусскую объединило искреннее уважение к подвигу уроженца Чувашии лейтенанта Николая Волкова, организовавшего в 1941 году в белорусском городе Гродно первую подпольную антифашистскую организацию на оккупированной территории Советского Союза.

В ядринской школе № 2, где когда-то учился герой, его именем назван кадетский класс. А в Гродно имя Николая Волкова носит одна из улиц и 35-я школа. Так что образовательные учреждения просто не могли не подружиться, а на днях между ними был подписан договор о сотрудничестве.

— Это уникальное событие для нашей республики, — рассказал корреспонденту «СЧ» член Общественной палаты Союзного государства, профессор ЧГУ имени И.Н. Ульянова Владимир Васильев. — Уверен, эта первая ласточка станет началом доброй традиции тесного сотрудничества между образовательными учреждениями Чувашии и Республики Беларусь, крепкой молодежной дружбы. Наши народы объединяет очень многое, и эту связь ни в коем случае нельзя терять.

Кстати, юные патриоты из Ядрина мечтают познакомиться со школой-побратимом, найти в Беларуси новых друзей. И, по словам Владимира Васильева, ребятам обязательно представится такая возможность. Впереди у школьников совместные встречи, телемосты, научно-практические конференции и, конечно, поездки друг к другу в гости. Ведь Гродно — красивый город с богатейшей историей. Есть что показать гостям и чем удивить белорусов и в чистом и уютном городе на Суре.

Фото cap.ru: У музейной экспозиции «Подвигу жить в веках!» кадеты ядринской школы № 2 всегда готовы рассказать о жизни и подвиге Николая Волкова.