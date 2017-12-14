Минимальный размер взноса на капремонт в 2018 году повысится

13 декабря в ходе заседания Кабинета Министров Чувашской Республики рассмотрен вопрос установления минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Чувашской Республики на 2018 год.

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2017 год установлен в размере 6,08 рубля на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме. В 2018 году минимальный размер этого взноса повысится и составит 6,3 рубля на ту же площадь.

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Владимир Михайлов обратил внимание, что при расчете размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме учтен индекс потребительских цен.

Профильный министр отметил, что несмотря на рост собираемости средств за капитальный ремонт долги за капремонт многоквартирного жилья по республике составляют порядка 500 млн рублей. По состоянию на 1 декабря на счет регионального оператора поступило взносов на капитальный ремонт 1 954,95 млн рублей (нарастающим итогом с декабря 2014 года), при начислении – 2 480,74 млн рублей (79%), за ноябрь – 78,72 млн рублей при начислении 76 млн рублей (103,5%).

Глава республики Михаил Игнатьев призвал Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов и управляющие компании в ЖКХ принять все меры, чтобы повысить платежную дисциплину собственников квартир. «Мы должны отремонтировать все многоквартирные дома», – подчеркнул он.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики