Чиновница присвоила недвижимость сельчанки

В Красноармейском районе перед судом предстанет бывшая чиновница, обвиняемая в крупном мошенничестве.

По версии следствия, будучи работником администрации сельского поселения и имея право на совершение отдельных нотариальных действий в период с 2013 по 2015 год, муниципальная служащая обратила в свою собственность два земельных участка, жилой дом и территорию с надворными постройками, принадлежащие односельчанке. Общая стоимость «прихватизированной» недвижимости — свыше 560 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.

Как выяснилось, обвиняемая воспользовалась беспомощным состоянием 56-летней женщины, перенесшей тяжелое заболевание, и оформила документы на право наследования ее имущества в пользу своего родственника. Осознав, что обманута, потерпевшая обратилась в полицию. После того, как по факту мошенничества было возбуждено уголовное дело, незаконно отчужденную недвижимость сельчанке вернули. Следствие по делу завершено.